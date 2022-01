Neue Strom- und Gasverträge in Schwaben werden teuer

Die gute Nachricht: Bestandskunden werden die Preiserhöhung nicht so stark zu spüren bekommen. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht und die betrifft vor allem Neukunden: Sie müssen mit deutlichen höheren Tarifen für Strom und Gas rechnen.

Stadtwerke Augsburg führen Neukunden-Tarif ein

So haben sich etwa die Stadtwerke in Augsburg dazu entschlossen, aufgrund der seit Monaten deutlich steigenden Großhandelspreise bei Gas und Strom einen zweiten Grundversorgungstarif für Neukunden einzuführen. Damit wolle man die Bestandskunden schützen.

Kleinere Energieversorger mit falscher Preispolitik?

Der Hintergrund: Die Grundversorger müssen zunehmend Neukunden aufnehmen, die von anderen Energieversorgern aus ihren Verträgen gekündigt wurden oder wegen Insolvenzen von kleineren Unternehmen nicht mehr versorgt werden. Zahlreiche Energieanbieter hätten sich mit ihrer kurzfristigen Preispolitik verhoben, so kommentiert es ein Sprecher der Augsburger Stadtwerke.

Weltmarktpreise für Energie auf Rekordhoch

Dazu kommt: Die Weltmarktpreise für Gas und Strom sind seit Sommer um bis zu 400 Prozent in die Höhe geschnellt. Viele Anbieter könnten jetzt die einst versprochenen Billigpreise nicht mehr halten - sie kündigen ihren Kunden oder müssen gar Insolvenz anmelden. Grundversorger wie die Stadtwerke sind gesetzlich verpflichtet, diese Kunden aufzunehmen.

Zu wenig Energie für zu viele Kunden

Das schaffe Probleme bei der Energiebeschaffung: Eine gewisse Zu- und Abwanderung von Kunden sei zwar stets einkalkuliert, aber nicht in solchen Mengen. Laut eines Stadtwerke-Sprechers gehe man im Raum Augsburg von mehreren Tausend Kunden aus, die notgedrungen aufgenommen werden müssten. Um sie zu versorgen, müsse nun kurzfristig Strom und Gas zugekauft werden, zu aktuell deutlich höheren Preisen.

swa-Neukunden zahlen drei Mal so viel

Da man diese nicht an die Bestandskunden weitergeben wolle, bleibe nur ein eigener Neukunden-Tarif. Und der ist deutlich teurer: Über die Augsburger Stadtwerke bezahlt ein Neukunde mit einem durchschnittlichen Haushalts-Jahresverbrauch von 15.000 Kilowattstunden (kWh) 19,79 Cent je kWh. Zum Vergleich: Bestandskunden der Stadtwerke zahlen wie bisher 7,19 Cent je kWh. Neukunden müssen also fast das Dreifache berappen.

Kritik der Verbraucherschützer

Verbraucherschützer sehen die Neukunden-Tarife kritisch, die Grundversorger müssten allen offen stehen, zu gleichen Konditionen. Oder eben für alle Kunden die Preise anheben, wenn sie sonst nicht wirtschaftlich arbeiten könnten, so heißt es etwa von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Vorteil für Bestandskunden

Aber genau das wolle man eben nicht, so Stefan Nitschke, Sprecher des Allgäu-Überlandwerks. Dort sind zwar lediglich 15 Prozent der Kunden im Gebiet fremdversorgt. Dennoch rechne man mit vielen Neukunden, nach der Insolvenz eines Billiganbieters - und wolle dafür nicht die langjährigen Kunden mit in Haftung nehmen. Deshalb müssten Neukunden nun 82 Cent brutto pro Kilowattstunde berappen statt 33 Cent, wie Bestandskunden.

Auch erdgas Schwaben ist betroffen

Auch das Unternehmen erdgas Schwaben schreibt für Neukunden spezielle Tarife aus: Aufgrund der Pleiten und Lieferstopps von Billiganbietern würden momentan zahlreiche Kundinnen und Kunden in Grundversorgung aufgenommen, so ein Sprecher zum BR. Alleine vom Anbieter gas.de, der seine Lieferungen an seine Kunden eingestellt hat, habe man "eine vierstellige Anzahl an Kundinnen und Kunden in die Grundversorgung aufgenommen". Die langfristigen Verträge mit den bisherigen Stammkunden würden die nun zusätzlich benötigten Energiemengen nicht abdecken. Daher müsse man sich "für jede neue Kundin und jeden neuen Kunden zu den momentan extrem hohen Preisen am Spotmarkt neu eindecken", so Christian Blümm von erdgas Schwaben.

Neu-Ulm: Günstigere Jahresverträge

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm gehen das Problem ähnlich an, auch dort müssen Neukunden deutlich mehr für Strom und Gas zahlen. Im neuen Jahr bestehe nun aber die Möglichkeit, dass die Neukunden unmittelbar Jahresverträge wechseln könnten. Bei diesen Verträgen, so eine Sprecherin, gebe es bei der Beschaffung mehr Gestaltungsmöglichkeiten als bei dem monatlich kündbaren Tarif der Grund- und Ersatzversorgung, sie seien daher günstiger anzubieten.

Weniger verfügbare Energie im Winter

Warum die Energiepreise so derart ansteigen, habe mehrere Gründe, so ein Stadtwerke-Sprecher. Zum einen ziehe in Fernost die Konjunktur wieder an, was bedeute, dass viel Energie dorthin verkauft werde. Zum anderen spiele aber auch der Ukrainekonflikt eine Rolle sowie die Tatsache, dass wind- und sonnenarme Sommermonate weniger regenerative Energie als gedacht geliefert hätten.