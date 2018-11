Neue Streutechniken im Winterdienst - für mehr Umweltschutz

Die Staatsregierung arbeitet daran, den Winterdienst umweltfreundlicher zu machen. Bayerns neuer Verkehrsminister Hans Reichhart stellte in Gersthofen in Bayerns größter Straßenmeisterei neue Streutechniken vor. Damit werden keine Salzkörner sondern eine wässrige Salzlösung (Sole) auf die Straßen aufgebracht. Das spart Kosten, weil so weniger Salz verbraucht wird. Und damit ist es auch deutlich umweltfreundlicher als die herkömmlichen Methoden.

Neue Maschinen für Winterdienst

Konkret geht es laut Staatsregierung um neue Maschinen, mit denen man diese Salzsole-Lösung effektiv verteilen kann. Salzsole hilft bereits seit 2008 die Autobahnen schnee- und eisfrei zu halten. Jetzt ist diese Technologie so weiterentwickelt worden, dass sie auch für schmale Bundesstraßen und Nebenstraßen flächendeckend eingesetzt werden kann.

Bayern hält mehr als 600.000 Tonnen Streusalz vor

Die Lagerhallen in Bayern sind gut gefüllt: Mehr als 600.000 Tonnen Streusalz stehen zur Verfügung, um die Straßen auch bei Schnee freizuhalten. Tausende Mitarbeiter der Straßen- und Autobahnmeistereien sind in den Startlöchern. Sie bestreuen je nach Witterungslage bis zu 23.000 Kilometer auf Autobahnen, Bundes- und Staatsstraßen.