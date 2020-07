Neue Stolpersteine für Nazi-Opfer in Nürnberg verlegt

Ruth Claire Frank hat sich mit ihren 96 Jahren aus Frankreich auf den Weg gemacht. Trotz der Corona-Gefahren wollte sie unbedingt dabei sein, wenn in der Nürnberger Rollnerstraße ein Stolperstein für ihren Mann Raoul und seine Familie verlegt wird. Sie ist selbst Jüdin, in der Pfalz geboren und musste auch als Kind vor den Nazis nach Frankreich fliehen. In Paris hat sie Jahre später ihren Mann Raoul kennengelernt.

Flucht vor den Nazis schon 1933

Ihr Mann hieß damals noch Rudolf und war elf Jahre alt, als er mit seiner Schwester und den Eltern fliehen musste. Die jüdische Familie hatte das Glück, dass seine Mutter Elsa aus dem Elsass stammte. Schon 1933 war dem Vater klar, dass die Familie in Deutschland nicht mehr sicher war und so flohen die Franks zur Verwandtschaft nach Frankreich. Dort überlebten sie den Nazi-Terror. Für sie und die mit ihnen befreundete Familie Herzfelder aus dem selben Haus hat der Künstler und Bildhauer Gunter Demnig heute acht Stolpersteine in der Rollnerstraße verlegt.

Totgetreten und aus dem Fenster geworfen

Nur zwei Straßen weiter in der Pirckheimerstraße hat der Onkel von Ruth Claire Frank gelebt: Der Kaufmann Simon Löb blieb mit seiner Familie in Nürnberg, das wurde ihm zum Verhängnis. In der Reichspogromnacht am 9. November 1938 stürmten SA-Männer sein Haus, prügelten ihn zu Tode und warfen ihn aus dem Fenster. Seine Frau Emilie versuchte sich noch schützend über ihn zu werfen, sie wurde schwer am Kopf verletzt. Dennoch gelang ihr die Flucht nach Frankreich zu ihren Söhnen Fritz und Rudolf. Doch in Sicherheit waren sie auch hier nicht. Die Söhne wurden deportiert und ermordet im Konzentrationslager Majdanek/Polen. Nur Emilie hat den Nationalsozialismus überlebt.