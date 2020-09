Neue Stolpersteine erinnern in Regensburg an NS-Opfer

Der Kölner Künstler Gunter Demnig verlegt heute in Regensburg neun weitere sogenannte Stolpersteine sowie eine Stolperschwelle zur Erinnerung an Opfer des NS-Regimes. Wie der Arbeitskreis Stolpersteine des Evangelischen Bildungswerks mitteilte, soll damit konkret an die Opfer von NS-Krankenmorden erinnert werden.

Bislang mehr als 200 Stolpersteine verlegt

Der erste Stolperstein wurde bereits um 9 Uhr in Stadtamhof verlegt. Anschließend bewegt sich die Verlegung stadteinwärts. Weit mehr als 200 Stolpersteine hat die Stolperstein-Initiative des Evangelischen Bildungswerkes in den letzten 13 Jahren bereits in Regensburg verlegt. Auf den zehn mal zehn Zentimeter großen, mit einer Messingplatte versehenen Steine sind die Namen, Geburtsdaten sowie Ort und Datum des Todes der Opfer eingraviert.

Stolpersteine vor letztem Wohnort

Die in das Pflaster eingelassenen Steine erinnern an deportierte und ermordete Juden, Sinti und Roma, politisch Verfolgte, Zeugen Jehovas, Homosexuelle und Euthanasie-Opfer. Verlegt werden die Steine vor dem letzten selbstgewählten Wohnort der Opfer. Oft würden Menschen vor den Steinen stehen, sagte Susanne Feichtmayer-Arnold, Sprecherin des Arbeitskreises. "Sie senken das Haupt, um zu lesen, verneigen sich so vor dem Opfer, gedenken dessen Schicksal und das NS-Opfer wird dem Vergessen entrissen."

Der Initiator des Projekts, Gunter Demnig, hat laut der Stolperstein-Initiative europaweit bislang mehr als 75.000 Stolpersteine verlegt.