Neue Station für unwillige Tuberkulose-Patienten in Kutzenberg

TBC-Station ist kein Gefängnis

Die Station ist kein Gefängnis, auch wenn die Sicherheitsmaßnahmen an ein solches erinnern, so Bittner. Die Menschen, die ab Mai in Kutzenberg wegen Lungentuberkulose behandelt werden, seien aber nicht freiwillig dort, sondern auf richterliche Anordnung. Die Erkrankten sehen nicht ein, dass sie krank und ansteckend sind und somit eine Gefahr für andere Menschen darstellen, erklärt Bittner.

Kutzenberg mit langer Tradition in Lungenheilkunde

Am Bezirksklinikum Obermain in Kutzenberg werden seit 1946 Tuberkulose-Kranke behandelt. Die Klinik hat zudem viel Erfahrung in den Disziplinen Lungenheilkunde und Psychiatrie. Dies bietet gute Voraussetzungen für den Standort, behandlungsunwillige TBC-Kranke zu versorgen.

Die medikamentöse Behandlung der Infektionskrankheit, die durch Tröpfchen übertragen wird, unterscheidet sich bei Patientinnen und Patienten, die einsehen, dass sie erkrankt sind, und Uneinsichtigen nicht, erläutert Prof. Thomas Kallert, der Ärztliche Direktor der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken. Was sich unterscheidet, ist der Weg bis zur eigentlichen Behandlung.

Kutzenberg löst Parsberg als besonderen Klinikstandort ab

Das Ziel der Einrichtung ist es, eine nicht mehr ansteckungsfähige Tuberkulose der uneinsichtigen Patienten zu erreichen, erklärt Kallert. Im Schnitt bleiben die Patienten rund vier Monate in einer solchen Station, das zeigen Erfahrungswerte aus dem oberpfälzischen Parsberg, wo bislang uneinsichtige TBC-Kranke aus ganz Deutschland behandelt werden. Die Einrichtung in der Oberpfalz schließt Ende des Monats, ab Mai ist Kutzenberg der einzige Standort einer solchen Station in Deutschland.

Viel Überzeugungsarbeit vor Behandlungsbeginn

Wie lange die Patientinnen und Patienten in Kutzenberg bleiben werden, hängt unter anderem davon ab, wann sie eine medikamentöse Behandlung zulassen. Es sei oft wochenlange Teamarbeit notwendig, bis die TBC-Erkrankten akzeptieren, dass sie erkrankt und ansteckend seien und behandelt werden müssten, so Kallert.

"Wir leisten Überzeugungsarbeit. Und wir leisten oft wochenlang Überzeugungsarbeit." Thomas Kallert, Ärztlicher Direktor der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken

Risikofaktoren für Tuberkulose-Infektion

Laut Kallert gibt es verschiedene Risikofaktoren, die eine Tuberkuloseinfektion ermöglichen können. So stellen andere Infektionskrankheiten, Drogenkonsum, schwierige soziale Lagen wie Flucht, Obdachlosigkeit und unhygienische Lebensverhältnisse Risikofaktoren dar, die eine TBC-Infektion begünstigen können, so Kallert. Zum Teil leiden die Patientinnen und Patienten auch an psychischen Krankheiten, die ebenfalls therapiert werden müssen.

Gewinn für Standort Kutzenberg

Für Oberfrankens Bezirkstagspräsident Henry Schramm (CSU) ist die "Non-Compliance TBC-Station" am Bezirksklinikum Obermain in Kutzenberg eine Win-Win-Situation. Zum einen für die Menschen, die dort behandelt und geheilt werden sollen, und zum anderen für den Klinik-Standort Kutzenberg. Die Station schaffe 35 Arbeitsplätze und mache den Standort Kutzenberg wirtschaftlicher, so Schramm. Die Baukosten von rund acht Millionen Euro werden auf die Bundesländer verteilt. Diese beteiligen sich auch an den Unterbringungskosten.