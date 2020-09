Neue Station für Jugendpsychiatrie im Bezirksklinikum Bayreuth

In den oberfränkischen Bezirkskliniken gibt es bereits 134 psychatrische Therapieplätze für Kinder und Jugendliche. Am Beirksklinkum in Bayreuth werden sechs weitere Plätze in einer neuen Station eingerichtet, teilte das Bezirksklinikum am Montag (21.09.20) mit. Vor allem suchtkranke Jugendliche zwischen dem 15. und 18. Lebensjahr bekommen hier eine Therapie. Es gibt bereits Voranmeldungen aus dem gesamten Regierungsbezirk.

In der Jugendpsychiatrie sollen ältere Patienten Jüngere mitbetreuen

In manchen Fällen könnten auch jüngere Patienten ab zehn Jahre aufgenommen werden, hieß es. Dazu verfolgt die Station einen ganzheitlichen individuellen Ansatz. Ältere und bereits länger in Therapie befindliche Patientinnen und Patienten sollen dabei die Neuankömmlinge mitbetreuen und von ihren Erfahrungen in der Therapie berichten. Kontrollen und speziell geschultes Klinikpersonal soll dabei verhindern, dass die neue Station zu einer "Drogenhöhle" wird, betonte Chefarzt Uwe-Jens Gerhard.

In Bayreuth werden Kinder in der offenen Station therapiert

Die Jugendlichen sollen in einer offenen Station leben und so auch Eigenverantwortung lernen. Die Dauer der Therapie ist zwischen sieben und zehn Wochen angesetzt. In Oberfranken breitet sich vor allem der Missbrauch von Cannabisprodukten aus, dicht gefolgt von Crystal. Heroin und Kokain würden dagegen weniger konsumiert.