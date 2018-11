Neue Staatsregierung - vieles bleibt, wie es war

Flächenverbrauch soll reduziert werden

Das von den Grünen gestartete Volksbegehren gegen Flächenverbrauch hatte die CSU-Staatsregierung gerichtlich stoppen lassen. Das Ziel des Volksbegehrens machen sich die Koalitionspartner jetzt jedoch zu Eigen. Der Flächenverbrauch in Bayern soll auf fünf Hektar pro Tag beschränkt werden. Allerdings ist nicht von einer verbindlichen Obergrenze die Rede, sondern von einer "Richtgröße", die ins Landesplanungsgesetz Eingang finden soll. Um sie tatsächlich durchzusetzen, will die Koalition "gemeinsam mit den Kommunen wirkungsvolle Steuerungsinstrumente entwickeln". Die von Söder als Heimatminister durchgesetzte Lockerung des Anbindegebots, die Bauten auf der grünen Wiese erleichtert, soll bis 2020 auf den Prüfstand gestellt werden.

Der Klimaschutz soll, wie von Söder bereits angekündigt, Eingang in die bayerische Verfassung finden. Auch ein bayerisches Klimaschutzgesetz soll, wie von der Opposition stets gefordert, geschaffen werden.

In der Energiepolitik bleiben allerdings große Kursänderungen aus. Die von den Freien Wählern im Wahlkampf stets abgelehnten großen Stromtrassen von Bayern in den Norden kommen im Koalitionsvertrag gar nicht vor. Man wolle - wie von den Netzbetreibern ohnehin geplant - den Fokus auf die regionalen Verteilnetze legen und das Prinzip Netzoptimierung vor Ausbau beherzigen, heißt es lediglich.

Mindestquote bei erneuerbaren Energien

Beim Bund wollen sich die Koalitionäre dafür einsetzen, bei zukünftigen Ausschreibungen im Bereich Erneuerbare Energien eine Mindestquote für Anlagen in Süddeutschland einzuführen. Die umstrittene 10H-Mindestabstandsregel, die den Ausbau der Windkraft in Bayern weitgehend zum Stillstand bringt, will die neue Koalition jedoch ausdrücklich beibehalten - anders als von den Freien Wählern in der Vergangenheit gefordert. Eine neue Landesagentur für Energie und Klimaschutz mit einem Etat von 20 Millionen Euro soll gegründet werden.

Mehr Flächen für die Öko-Landwirtschaft

Die ökologisch bewirtschaftete Fläche in der bayerischen Landwirtschaft will die schwarz-orange Koalition "mittelfristig verdoppeln". Allerdings hatte der bisherige CSU-Landwirtschaftsminister Helmut Brunner mit einer Verdoppelung der Ökoproduktion in Bayerns Landwirtschaft bis 2020 in der Vergangenheit bereits ein konkreteres Ziel gesetzt. Als Beitrag für die Artenvielfalt will die Koalition die "Flächen für das Vertragsnaturschutzprogramm verdoppeln".

Keine Änderungen beim sozialen Wohnungsbau

In der Wohnungspolitik sind kaum Änderungen gegenüber dem bisherigen CSU-Kurs erkennbar. Das Ziel von 500.000 neuen Wohnungen in Bayern bis 2025 wird bekräftigt, der bestehende Etat für sozialen Wohnungsbau soll "verstetigt" werden.