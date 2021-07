Neue Sporthalle in Nürnberg: Bereit für die erste Liga

In der neuen Sporthalle ist Erstliga-Basketball möglich

Die Halle bietet Platz für bis zu 4.000 Zuschauer und entspricht den Richtlinien der Basketball- und Handball-Bundesliga. "Eine Halle in dieser Größenordnung hat in Nürnberg bisher gefehlt", sagt Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) beim Rundgang. Er erinnert an die Misere der Nürnberger Basketballer im Jahr 2019. Sie standen damals mit einem Bein in der ersten Liga. Konnten aber nicht aufsteigen, weil es keine entsprechende Halle in der Stadt gab. "Das ist nun möglich, wenigstens was die Spielstätte angeht". sagt König.

Auch für Hockey, Volleyball, Ringen und Rhythmische Sportgymnastik tauglich

Doch nicht nur die Basketballer und die Handballer können in der Halle nutzen. Sie ist auch für andere Ballsportarten wie Hockey und Volleyball ausgestattet. Und auch Wettkämpfe der Ringer und in der rhythmischen Sportgymnastik können künftig hier stattfinden. Die entsprechenden Sportböden werden vor den Wettkämpfen eingebaut.

Extra-Tribüne für Konzerte

Aber auch kulturelle Veranstaltungen sind möglich. Denn auch hier fehlen in Nürnberg entsprechende Säle. Dafür wurde für Konzerte extra eine ausrollbare Tribüne mit Stehplätzen eingebaut. Langwierige Umbauten entfallen dadurch.

Die Halle soll im August mit einem Sport- und Kulturfest eröffnet werden.