Neue Spezialeinheit für internationale Verbrechen im Allgäu

Österreich, die Schweiz und Italien, vom Allgäu aus sind alle drei Länder nur eine kurze Fahrzeit entfernt und meistens auch ohne Grenzkontrollen zu erreichen. Das erleichtert aber nicht nur Urlaubern den Weg über die Grenze, sondern auch internationalen Verbrecherbanden. Schleuser, Waffenhändler oder Drogenschmuggler – sie alle nutzen auch die Grenzübergänge im Allgäu und stellen damit die Ermittler immer wieder vor große Probleme.

Gezielter Einsatz gegen grenzüberschreitende Verbrechen

Um besser gegen solche internationale Kriminalität vorgehen zu können, hat die Staatsanwaltschaft Kempten nun eine eigene Spezialeinheit nach dem "Traunsteiner Modell" bekommen. Die Abteilung soll sich gezielt um grenzüberschreitende Delikte kümmern. Dazu sind die Staatsanwälte der neuen Abteilung eng mit den Behörden in Österreich, Italien und der Schweiz vernetzt.

Spezialeinheit mit Experten für internationale Zusammenarbeit

So sollen die Abteilungen in Deutschland, aber auch in den anderen Ländern effektiver arbeiten können. Denn Verfahren, bei denen es um grenzüberschreitende Verbrecherjagd geht, sind oft sehr zeitaufwändig und komplex. In der neuen Abteilung sollen deshalb Experten arbeiten, die sich mit genau solchen Ermittlungsverfahren gut auskennen und Erfahrung mit internationaler Zusammenarbeit haben.

Einheiten in allen grenznahen Staatsanwaltschaften geplant

Eine solche Spezialeinheit wurde vor gut einem Jahr bei der Staatsanwaltschaft in Traunstein eingeführt – daher auch die Bezeichnung "Traunsteiner Modell". Dort hat man so gute Erfahrungen gemacht, dass das Justizministerium solche Abteilungen nun in allen Staatsanwaltschaften in Grenznähe einführen will.

Kempten bekommt dritte Spezialabteilung in Bayern

Vor einem Monat hat eine solche Taskforce in Landshut ihre Arbeit aufgenommen, Kempten ist jetzt die dritte Staatsanwaltschaft mit so einer Spezialabteilung in Bayern. Das Kemptener Personal kommt dabei zum Teil aus der Allgäuer Staatsanwaltschaft, zum Teil wurden auch extra Leute für die Spezialabteilung eingestellt.