Neue SPD-Spitze künftig ohne Bayern

Vier Jahre lang hatte sie im Berliner Willy-Brandt-Haus gestritten, gekämpft und immer wieder die Finger in Wunden gelegt. Die bayerische SPD-Chefin Natascha Kohnen hat es in den letzten Jahren nicht immer leicht gehabt, mit den linken Positionen ihrer Bayern-SPD. Kanzler und Partei-Chefs wie Sigmar Gabriel oder Andrea Nahles haben jahrelang entgegengesetzte Positionen vertreten.

Zu viele Kompromisse

Trotzdem hat die Bayern SPD in den letzten 4 Jahren durch den Vize-Vorsitz von Natascha Kohnen so viel Einfluss auf die Bundespolitik gehabt wie lange nicht mehr – 17 Jahre war es her, als mit Renate Schmidt die letzte bayerische Genossin im Bundesvorstand der SPD saß. Das bayerische Mitreden-Können ist nun endgültig vorbei. Die Vorsitzende der Bayern-SPD hat das Handtuch geworfen. Das ist nicht überraschend; ihr Rückzug ist eine inhaltliche Kritik. Nach Ansicht von Natascha Kohnen war die Bundesspitze immer viel zu kompromissbereit.

Chancen auf Wiederwahl gering

Natascha Kohnen hatte ihre Gewinnaussichten wohl realistisch eingeschätzt. Denn mit den ursprünglich drei Stellvertreter-Posten, auf die der Vorsitz zusammengeschrumpft werden sollte, war ihre Chance, gewählt zu werden, gleich Null. Niemand konnte ahnen, dass im Chaos um eine mögliche Kampf-Kandidatur zwischen den beiden Kandidaten Hubertus Heil und Kevin Kühnert, dann plötzlich doch noch zwei zusätzliche Posten aus dem Hut gezaubert wurden.

Linksruck ohne die Linken

Dass die SPD nun einen Linksruck vollzieht, bei dem die linke Bayern SPD den einflussreichen Posten im Willi-Brandt-Haus verliert, dürfte viele schmerzen. Generalsekretär Uli Grötsch kandidiert zwar heute gemeinsam mit der ehemaligen Juso-Vorsitzenden Johanna Uekermann, doch politische Schwergewichte sind beide nicht. Der Generalsekretär versucht, das Ganze im Licht der kommenden Kommunalwahlen positiv zu sehen:

„Wir sind als Bayern-SPD mittendrin in der Arbeit, uns neu aufzustellen, thematisch, aber auch was die Strukturen der bayerischen SPD angeht. Aus bayerischer Sicht betrachtet ist es ein Gewinn, dass wir sie [Natascha Kohnen] komplett in Bayern haben.“

Der Münchner SPD-Vize Florian von Brunn, der als Delegierter auf dem Parteitag ist, sieht das ein wenig anders. Für ihn ist es sehr bedauerlich, dass voraussichtlich nur zwei Bayern im rund 40-köpfigen Bundesvorstand vertreten sein werden. Damit schwinde natürlich auch der Einfluss.

Sonderrolle Bayern

Erschwerend kommt hinzu: Seit Jahrzehnten bekommt die SPD in Bayern gegen die allgegenwärtige CSU keinen Fuß auf den Boden. Diese Sonderrolle haben im SPD-Bundesvorstand in der Vergangenheit viele nicht verstanden. Dabei weist Uli Grötsch immer wieder darauf hin, dass "ohne Bayern in Deutschland keine Bundestagswahlen gewonnen werden" könnten. "Wir haben in Bayern mehr Wahlberechtigte als in den ganzen östlichen Bundesländern inklusive Berlin zusammen.“