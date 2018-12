Neue Sozialakademie in Maria Bildhausen

Neben Verantwortlichen des Dominikus-Ringeisen-Werks werden unter anderem die ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm, Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel und der CSU-Landtagsabgeordnete Sandro Kirchner erwartet. Die Akademie soll in leerstehenden Räumen der Klosteranlage eingerichtet werden. Das Realisierungskonzept wird heute vorgestellt.

Förderung durch den Freistaat

Heimatminister Albert Füracker hat dafür Ende November bereits einen Förderbescheid über 180.000 Euro an den Projektträger, das Dominikus-Ringeisen-Werk, übergeben. Die Staatsregierung wertet die Einrichtung als wichtigen Schritt für Bayerns Zukunft, gerade auch im Hinblick auf den demografischen Wandel und die Alterung der Gesellschaft. Der Bedarf an Fachkräften im Sozialbereich aber auch an Ehrenamtlichen, heißt es, werde in den kommenden Jahren weiter ansteigen.

Fortbildung und Vernetzung

Die neue Akademie soll unter anderem Fortbildungskurse für Ehrenamtliche und Lehrer (etwa im Bereich Inklusion) sowie für den beruflichen Wiedereinstieg in Sozialberufe anbieten. Dazu sind Fortbildungs- und Vernetzungsangebote für Menschen im Ehrenamt geplant.