Neue Sonderführungen durch Nürnberger Bunkerlabyrinth

Zwei Jahre lang wurden sie wegen der Corona Pandemie verschoben, jetzt endlich starten neue Sonderführungen des Fördervereins Nürnberger Felsengänge. Mitten in der Altstadt können Interessierte täglich bis zum 8. Mai sprichwörtlich eintauchen in ein spannendes Kellerlabyrinth – eine der Öffentlichkeit zum Teil noch nie zugängliche Bunkeranlage.

Bierkeller und Luftschutz-Areal

Unter dem Titel "Ein bitteres Ende und ein neuer Anfang" zeigt der Förderverein in bis zu zehn Metern Tiefe ein ehemaliges Luftschutz-Areal, das im 19. Jahrhundert als Bierkeller und später zum Schutz der Nürnbergerinnen und Nürnberger genutzt wurde: Während des Zweiten Weltkriegs fanden dort bei Fliegerangriffen auf insgesamt 25.000 Quadratmetern bis zu 50.000 Menschen gleichzeitig Schutz.

Ukraine-Krieg bewegt die Menschen

Bei der rund 90-minütigen Führung, kommen einem in diesen Kellergängen unweigerlich auch aktuelle Bilder aus dem Ukrainekrieg in den Sinn – von Menschen, die Schutz vor Bomben suchen. Wie Ralf Arnold vom Förderverein sagt, bekommt der Verein auch viele E-Mails, in denen nachgefragt wird, ob man die Anlage auch heute im Ernstfall noch nutzen könnte. Der Krieg bewege die Menschen sehr.

Traurige Geschichte – traurige Realität

Das weit verzweigte Labyrinth ist durch unzählige unterirdische Gänge miteinander verbunden. Zwangsarbeiter schufteten dafür jahrelang unter Tage. Der Zugang zum Bunker bei Fliegerangriffen aber blieb ihnen verwehrt. Schutz sollten nur "Volksdeutsche" mit entsprechendem Bunkerausweis finden. Und auch wenn der Zweite Weltkrieg im September vor 77 Jahren zu Ende ging – der aktuelle Ukraine-Krieg lässt die Sonderführungen wieder an trauriger Aktualität gewinnen. Und so ist man als Besucher auch froh, wenn man wieder an die frische Luft kommen kann.