Neue Sonderausstellung mit Reit- und Zugtieren im Spessartmuseum

Um Pferde, Esel, Ziegen und Co. geht es ab sofort im Spessartmuseum im Lohrer Schloss: Main-Spessart-Landrätin Sabine Sitter hat die neue Sonderausstellung "Tierisch gut. Last-, Reit- und Zugtiere im Spessart" am Donnerstagabend coronabedingt nur mit den Medien eröffnet. Rinder und Pferde vor Pflug und Wagen gehörten bis in die frühen Sechziger Jahre überall zum Alltag. Lange vorher von der Straße verschwunden waren Karren ziehende Hunde und Ziegen – ebenso wie Maultiere und Esel. Sie haben sehr wahrscheinlich schon im Mittelalter Lasten wie etwa Salz von Orb im Norden des Spessart nach Miltenberg im Süden auf dem "Eselsweg" transportiert.

Auf der Spur der Frammersbacher Fuhrleute

Die Ausstellung spürt ihnen allen nach: den berühmten Frammersbacher Fuhrleuten, den robusten "Spessartern", gezüchtet von den Grafen von Rieneck und den Kurfürsten von Mainz; den Leinreiterpferden, die die Schiffe mainaufwärts zogen und den Ochsen und Kühen, die zur Arbeit unverzichtbar waren.

Mitmach-Stationen für Kinder

Kindern wird es sicherlich nicht langweilig, denn es gibt sogar zwei Mitmach-Stationen: bei der einen können sie sich gefahrlos ein kleines Holzpferdchen aussägen. Beim Gedächtnisspiel, angelehnt ans bekannte Memory, sollen nicht gleiche Bildpaare zusammengefügt werden, sondern Beispiele früher und heute.

Ausstellung noch bis September 2022

Das Museum hat eigens zur Ausstellung ein 150 Seiten starkes Buch mit zahlreichen Bebilderungen und Fotos herausgebracht. Die Sonderausstellung geht bis zum 11. September 2022. Das Spessartmuseum ist von Dienstag bis Samstag, jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10.00 bis 17.00 Uhr und an Silvester von 10.00 bis 13.00 Uhr geöffnet; an Heiligen Abend ist geschlossen.