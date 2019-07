Neue Skateranlage für 530.000 Euro wird in Bayreuth eröffnet

Die Skateranlage "Obere Röth“ in Bayreuth gilt wegen ihrer besonders glatten Flächen als eine sportliche Herausforderung. Konzipiert wurde sie nach Wünschen und Vorstellungen der örtlichen Skater-Szene. Deshalb gilt die Anlage als einzigartig. Die Sportler konnten in Workshops mitentscheiden, wo Rampen und Geländer platziert wurden. Auch von BMX- und Rollstuhlfahrern kann die barrierefreie Anlage am Schulzentrum 0st genutzt werden.

Zur Eröffnung kommt der Skateboard-Europameister

Offiziell in Betrieb genommen wird die Skateranlage von der Bayreuther Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe (Bayreuther Gemeinschaft). Zur Eröffnung gibt es ein Showprogramm mit dem amtierenden Skateboard-Europameister Alex Mizurov aus dem baden-württembergischen Gaggenau sowie den Skateboardern Tom Kleinschmidt aus Dresden und Alex Ring aus dem nordrhein-westfälischen Langenfeld.