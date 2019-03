Neue Skateanlage für Bayreuth: Stadt investiert 500.000 Euro

In den kommenden Monaten entsteht am Schulzentrum Ost in Bayreuth eine neue Skateanlage. Die alte Anlage wird deshalb abgerissen, teilte die Stadt Bayreuth mit. Die neue Sport- und Freizeitanlage soll eine Fläche von 800 Quadratmetern haben und eine Anlaufstelle für Skateboarder, Inline-Skater und BMX-Fahrer sein.

Gestaltung mit Nutzern

Sie enthält Geländer, Mauern und Rampen, hat eine sehr glatte Oberfläche aus Beton und bietet verschiedene Strecken auf mehreren Ebenen. Die Gestaltung wurde im Vorfeld zusammen mit den künftigen Nutzern entwickelt. Die Anlage ist barrierefrei und kann auch von Rollstuhlfahrern benutzt werden.

Fertigstellung in den Sommerferien

In den Sommerferien 2019 soll die neue Skateanlage fertig sein. Die Kosten liegen bei 533.000 Euro. Die Stadt Bayreuth bekommt dafür Fördergelder aus dem Bund-, Länder- und Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt.