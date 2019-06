Neue Sicherheitswacht trainiert in Simbach am Inn

Immer mit Funkkontakt zur Polizei

An einem anderen "Brennpunkt" lernen die Mitglieder der Sicherheitswacht das richtige Ansprechverhalten in einem Rollenspiel - mit Polizist Andreas Weigl als Schauspieler. In der Ausbildung lernen die Bewerber das richtige Ansprechverhalten, Dienstrecht, erste Hilfe oder Selbstverteidigung. Bewaffnet sind die "Sicherheitswachtler" nur mit Reizgas. Per Funkgerät steht die Sicherheitswacht aber immer mit der Polizei in Verbindung.

Wenn es kritisch wird, übernehmen Polizeibeamte

Auch wenn die wirklich brenzligen Fälle die Kollegen der Polizei übernehmen, kann es im Einsatz unangenehm werden. Gerade Betrunkene werden oft ausfällig, wenn sie mit Maßnahmen nicht einverstanden sind. Trotzdem opfern die acht neuen Mitglieder der Sicherheitswacht ihre Freizeit:

"Dass wir es weiterhin einfach so schön haben, wie wir es haben. Alleine schon nach der Jahrhundertflut 2016 ist es einfach wichtig, dass sich Simbach wieder sicher fühlt." Heiko Bachinger, Sicherheitswacht