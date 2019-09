Neue Schutzhütte auf dem Großen Falkenstein wird eingeweiht

Am Freitag wird das neue Schutzhaus auf dem Großen Falkenstein (1.315 Meter) im Bayerischen Wald eingeweiht. Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit ist das Mammut-Projekt fertig. Es hat rund 1,8 Millionen Euro gekostet.

Viel Geld und viel Eigenleistung

Eigentümer der neuen Schutzhütte ist der Bayerische Waldverein. Das Projekt wurde zu rund 40 Prozent aus öffentlichen Mitteln gefördert und von einem Förderverein unterstützt. Bisher sind etwa 150.000 Euro Spendengelder gesammelt worden, dazu kommen zahlreiche Sach- und Materialspenden und ein großer Teil Eigenleistung der Förderkreismitglieder.

Sanierung des Altbaus unwirtschaftlich

Bereits 1932/33 hat der Bayerische Waldverein auf dem Großen Falkenstein ein Schutzhaus gebaut. Das Gebäude wurde in den 1950 und 1970er Jahren erweitert. In den vergangenen Jahren wurde es allerdings baufällig. Auch die Übernachtungsmöglichkeiten waren aus Brandschutzgründen eingeschränkt. Im Januar 2018 beschloss dann der Bayerische Waldverein einen Neubau zu errichten. Eine Sanierung der alten Hütte wäre unwirtschaftlich gewesen. Der Altbau wenige Meter unter dem Gipfel wurde abgetragen, ein Privatmann will das ursprüngliche Schutzhaus an anderer Stelle wiederaufbauen.