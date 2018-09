Neue Schulschwimmbäder für München

In München gab es im letzten Schuljahr an 30 von 260 Schulen keinen Schwimmunterricht. Es fehlen nicht nur Schwimmlehrer, sondern vor allem auch Schulbäder. Für das letzte Schuljahr musste die Stadt acht Hallenbäder der Stadtwerke und drei private Bäder zusätzlich anmieten. Die jetzt beschlossenen zehn neuen Schulschwimmbäder sind Teil eines Programms, das der Münchner Stadtrat auf den Weg gebracht hat.

9 von 10 Kindern sollen schwimmen können

Künftig sollen 90 Prozent der Viertklässler so gut schwimmen können, dass sie wenigstens das Frühschwimmer- oder auch Seepferdchen-Abzeichen haben – das heißt eine Strecke von 25 Metern schwimmen können. Genaue Standorte für die Schulschwimmbäder stehen noch nicht fest, Platz dafür ist wohl nur noch in den äußeren Stadtbezirken. Sicher ist aber, dass die neuen Bäder in den übrigen Zeiten auch von Sportvereinen genutzt werden können.