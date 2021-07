09.07.2021, 09:46 Uhr

Neue Schule für Blinde im Aschaffenburger Stadtteil Nilkheim

Für Menschen mit Sehbehinderung entscheidet sich schon in der Schulzeit, wie groß ihre Chancen auf Teilhabe und Integration in unserer Gesellschaft sind. Deshalb soll es schon bald in Aschaffenburg eine neue "Blindenschule" geben.