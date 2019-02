03.02.2019, 09:45 Uhr

Neue Schneefälle in Ostbayern - zunächst keine großen Probleme

Dichter Schneefall in höheren Lagen, Schneeregen in den Tälern von Donau und Isar: Für viele Menschen in Ostbayern hat der Tag mit Schneeschaufeln und weißen Straßen begonnen. Räumdienste sind unterwegs, größere Unfälle blieben zunächst aus.