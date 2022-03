Neue Schiffsanlegestelle in Vilshofen sorgt für Debatten

Media

In Vilshofen wird am Wochenende die neue Anlegestelle an der Donau offiziell eingeweiht. Das geschwungene Dach hat dem Bauwerk den Namen "Donauwelle" gegeben. Die moderne Architektur überzeugt viele. Trotzdem gibt es Kritik.

© BR/Martin Gruber

Bildrechte: BR/Martin Gruber