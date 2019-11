Neue Rüttelstreifen sollen Unfälle an Bahnübergang verhindern

Das Landratsamt Rottal-Inn hat nach einem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang in Luderbach reagiert: Auf der Straße vor den Gleisen wurden signalgelbe, vom Belag abgesetzte Markierungen in die Fahrbahn eingefügt. Im Juni war der Fahrer eines Kleintransporters gestorben, als sein Fahrzeug an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst wurde.

Rüttelstreifen für mehr Wachsamkeit

Diese sogenannten Rüttelstreifen sollen die Autofahrer spürbar und hörbar vor dem Bahnübergang warnen und für mehr Wachsamkeit sorgen. Die Rüttelstreifen sollen solange in der Fahrbahn bleiben, bis die Deutsche Bahn den Bahnübergang technisch ausreichend gesichert hat, so das Landratsamt.

Bundesverkehrsministerium will Gefahrenstellen entschärfen

In den vergangenen Monaten ist es in Bayern immer wieder zu schweren Unfällen an unbeschrankten Bahnübergängen gekommen. Das Bundesverkehrsministerium will diese Gefahrenstellen nach und nach durch Brücken oder Unterführungen entschärfen. Gerade unbeschrankte Bahnübergänge sind aber meist an Straßen mit weniger Verkehr errichtet worden. Aus Spargründen könnten diese deswegen noch vernachlässigt werden.