Neue Residenz in Bamberg: Fürstbischöfliche Wohnräume saniert

Vier Jahre nach dem Start der Sanierungsarbeiten an der Neuen Residenz in Bamberg ist ein Teil des Gebäudes wiedereröffnet worden. Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) präsentiert die fürstbischöflichen Wohnräume, die für die Dauer der Bauarbeiten geschlossen waren.

Füracker eröffnet Fürstbischöfliche Wohnräume wieder

Das Appartement des Fürstbischofs sei nun wieder ein Höhepunkt im Rundgang durch die Residenz, wird Füracker in einem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat zitiert. Alle Besucher könnten zahlreiche originale Objekte, wie den Schreibtisch des Fürstbischofs Adam Friedrich von Seinsheim, besichtigen.

Sanierungsarbeiten kosten etwa 21 Millionen Euro

Bei den laufenden Restaurierungsarbeiten werden Dächer, Sandsteinfassaden, historische Appartements und der Kaisersaal hergerichtet. Zum Start der Gesamtinstandsetzung der Residenz plante der Freistaat mit Kosten in Höhe von 21 Millionen Euro. In die beiden jetzt abgeschlossenen Bauabschnitte seien 13,6 Millionen Euro investiert worden, so Füracker. Wann die Planungen für weitere Sanierungsarbeiten an dem Gebäude umgesetzt werden, steht derzeit noch nicht fest, bestätigte ein Sprecher des Ministeriums dem BR auf Nachfrage. Bei den Arbeiten handelt es sich um die bislang größte Investition in den Erhalt der etwa 400 Jahre alten Residenz.

Neue Residenz Bamberg ist Unesco-Weltkulturerbe

Die Neue Residenz ist das weithin sichtbare Zeichen der einst fürstbischöflichen Herrschaft auf dem Bamberger Domberg. Von 1700 bis 1919 war die Neue Residenz Bamberg Mittelpunkt der fränkischen und bayerischen Politik. Heute ist sie Teil des Unesco-Weltkulturerbes "Altstadt Bamberg".