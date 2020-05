Neue Regiomed-Zentralküche in Lichtenfels nimmt Betrieb auf

In Lichtenfels hat am Montag (04.05.20) die neue Großküche des länderübergreifenden Klinikverbunds Regiomed den Betrieb aufgenommen. Von dort aus werden die einzelnen Standorte des Verbunds zentral mit Essen beliefert.

Auswirkungen der Corona-Krise auf Großküche

Es sei eine Herausforderung gewesen, die letzten Bauarbeiten parallel zur Corona-Krise abzuschließen, heißt es von Michael Musick, dem Geschäftsführer der nicht-medizinischen Bereiche in einer Mitteilung. Durch die Auswirkungen der Krise hat die Großküche nun einen Monat später als geplant den Betrieb aufgenommen. Zunächst werden die bayerischen Klinikstandorte in Coburg und Lichtenfels mit Essen aus der neuen Küche beliefert, Anfang Juni sollen dann auch die Standorte in Thüringen angeschlossen werden.

Zubereitung per "Cook & Chill"-Verfahren

Die Speisen werden in Lichtenfels im sogenannten "Cook & Chill"-Verfahren hergestellt. Dabei werden der Garprozess unterbrochen, die Gerichte stark abgekühlt und nach der Auslieferung an die Standorte dort jeweils fertig zubereitet. Insgesamt arbeiten in der neuen Zentralküche 81 Angestellte, die bis zu 2000 Personen am Tag versorgen können, heißt es von Regiomed. Baubeginn war Ende September 2018.