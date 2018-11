Neue Regierung will Änderung des Alpenplans zurücknehmen

Der Bürgermeister von Balderschwang, Konrad Kienle, reagierte überrascht. Er gab zu bedenken, dass die Entscheidung eine Verkleinerung des Gebiets der Schutzzone C zur Folge haben könnte. Zwar kämen die 80 Hektar Schutzzone C wieder ans Riedberger Horn zurück. Die dafür geschaffene neue Ersatzfläche der Schutzzone C mit von 300 Hektar ginge aber wieder verloren. „Damit hätte man, das kann jeder selbst ausrechnen, rund 220 Hektar weniger Schutzzone C insgesamt“, so Kienle.

Freude beim Bund Naturschutz

Der Bund Naturschutz dagegen zeigte sich in erster Linie erfreut. „Wir sind froh, dass die Proteste des Bund Naturschutz und vieler weiterer Organisationen Wirkung gezeigt haben“, sagte Julia Wehnert von der Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu dem BR. Sie glaubt: „In der Politik ist angekommen, dass man den Naturschutz nicht einfach wegen lokaler, wirtschaftlicher Interessen wegschieben darf.“ Trotzdem sei man gespannt, wie die „Rückabwicklung“ konkret laufen werde, so Wehnert.

Klage könnte ruhen

Wie es mit der Klage gegen die Alpenplanänderung weitergeht, ist noch offen. Der Bund Naturschutz war gemeinsam mit weiteren Klägern ja vor das Bayerische Verwaltungsgericht gezogen. Laut Thomas Frey vom Fachbereich Alpen beim Bund Naturschutz ist es denkbar, die Klage nun erst einmal ruhen zu lassen. „Das heißt, dass man sie dann auch schnell wieder aufrufen könnte, falls die Rückabwicklung nicht vorankommt“, erklärt Frey.

Investitionen in sanften Tourismus

Grundsätzlich wünscht sich der Bund Naturschutz eine ganz andere Alpenpolitik von der Staatsregierung. Das Grundproblem ist laut Frey der Gedanke, alles erschließen und entwickeln zu wollen. Er fordert, dass große Investitionen nicht mehr nur in Infrastruktur fließen sollen, sondern in den „sanften Tourismus“ und „echten Naturschutz“. Frey plädiert für einen schnellen Erschließungsstopp - das heißt, dass keine neuen Wege und Straßen mehr in die letzten Winkel der Allgäuer Alpen gebaut werden. „Wenn man von München oder Augsburg in einer Stunde auf dem Berg ist, dann kommen eben auch immer mehr Leute. Und es sind heute schon mehr, als der Natur gut tut.“