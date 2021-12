Neue Regierung: Wie geht es mit der Windkraft weiter?

Zwei Prozent der deutschen Landesfläche sollen für Windenergie ausgewiesen werden. Das steht im frisch unterschriebenen Koalitionsvertrag der kommenden Regierung. Bayern müsste demnach schätzungsweise weitere 1,7 Prozent seiner Fläche für Windkraft zur Verfügung stellen. Was bedeutet das konkret für Niederbayern und die Oberpfalz?

Zum Artikel: Der Koalitionsvertrag und die Macht des künftigen Klimaministers

Es besteht enormer Nachholbedarf

Im Moment liegt der Anteil der Windenergie am bayerischen Gesamtstrom bei zehn Prozent. Innerhalb von neun Jahren muss der auf etwa 30 Prozent gesteigert werden, denn Bayern will bis 2040 klimaneutral werden. Das heißt: Aktuell gibt es bayernweit 1.100 Windkraftanlagen, bis 2030 braucht es mehr als 3.000, also dreimal soviel - und eben anteilig auch in Ostbayern. In der Oberpfalz stehen aktuell 132 dieser Anlagen, in Niederbayern sind es nur 19. Es besteht also enormer Nachholbedarf.

Zum Artikel: Noch viel zu tun für klimaneutrales Bayern 2040

200 neue Windräder pro Bezirk

Laut Ludwig Friedl, dem Geschäftsführer der Energieagentur Regensburg, können ab 2023 die ersten Windkraftanlagen auf Grundlage des Koalitionsvertrags in der Oberpfalz und Niederbayern gebaut werden - vor allem wenn die Planungsverfahren beschleunigt werden. Dann muss in den Regierungsbezirken anteilig ausgebaut werden. Also: Bis 2030 könnten bei fairer Verteilung nach Fläche wohl jeweils rund 200 neue Windräder in der Oberpfalz und in Niederbayern entstehen.

Wind-günstige Lagen in Niederbayern und der Oberpfalz

Laut bayerischem Windatlas gibt es in den höheren Lagen des Oberpfälzer Waldes und im nördlichen Bayerischen Wald gute Windverhältnisse. Der Bayerische Wald hat allerdings mehr Ostwind, der für die Windenergie ungünstiger ist als südwestliche Windströmungen, wie es sie zum Beispiel im Oberpfälzer Wald gibt.

Niederbayern bietet zwar keine optimalen Windverhältnisse, aber vor allem im Landkreis Regen und im Landkreis Straubing-Bogen werden wohl ein paar Windparks dazukommen. Genauso wie im Landkreis Kelheim, im Paintner Forst oder im Stadtwald.

Insgesamt sind 37 Prozent der Landesfläche in Bayern Wald. Dort wäre auch nach Meinung von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) Platz für mehrere 100 Windräder.

10-H-Regel wird wegfallen

Mit Blick auf die Ampel-Pläne werden alle Bundesländer verpflichtet die Windkraft auszubauen. Auch die, in denen weniger Wind weht. Und damit wird auch die bayerische 10-H-Regel fallen, die ja besagt, dass der Abstand zur nächsten Wohnbebauung das Zehnfache der Höhe des Windrads betragen muss. Bei einer Windrad-Höhe von 250 Metern wäre das ein Abstand von 2,5 Kilometern. Und diese Regel hatte den Ausbau der Windenergie in Bayern seit 2014 ungemein gehemmt, obwohl mit dem Bayerischen Winderlass schon in vielen Kommunen Pläne für den Ausbau der Windenergie vorlagen.

Damit das alles funktioniert, müssen aber auch die Regionalplanungen der einzelnen Regierungsbezirke in Bayern angepasst werden. Denn die geben vor, was in den verschiedenen Gebieten möglich ist. Und da gibt es derzeit noch viele Ausschlussgebiete für die Windkraft. Zum Beispiel aufgrund von Naturschutz.

Zum #Faktenfuchs: Wenn Windräder Müll produzieren

Anwohner sollen mit eingebunden werden

Bei konkreten Projekten vor der eigenen Haustür kippte die Zustimmung oftmals. Diesmal soll es anders werden. Ludwig Friedl stell sich vor, die Zivilgesellschaft im besten Fall von vornherein mit einzubinden. Wie zum Beispiel in der Gemeinde Sinzing im Landkreis Regensburg geschehen. Da sollen zwei Windkraftanlagen zu Bürgerwindrädern gemacht werden, die den Menschen in der Gemeinde gehören. Bei einem Bürgerentscheid im Juni haben 55 Prozent dafür gestimmt.

"Die Bürger wissen: Das kann unser Rad werden. Das kann unsere Versorgung sichern und meinen Geldbeutel entlasten. Die Bürger sind da zugänglich, wenn man sie von Anfang an offen und ehrlich einbezieht." Ludwig Friedl, Geschäftsführer Energieagentur Regensburg

Für zwei Windkraftanlagen fließend derzeit 50.000 Euro jährlich an die Gemeinde. Ein hoher Betrag. Hinzu kommt: die Energie wird vor Ort produziert und dort auch verbraucht. Eine dezentrale Energiewende also.

"Die Bürger können sicher sein, dass die Wirtschaft diese Standorte aufsuchen wird. Weil eines ist klar: Die Standorte, die keine erneuerbare Energie bereithalten, werden in 2030 und 2040 nicht mehr die interessanten Standorte sein." Ludwig Friedl, Geschäftsführer Energieagentur Regensburg

Und was bei alledem nicht vergessen werden darf: Auch der Netzausbau muss parallel vorangetrieben werden.