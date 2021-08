Neue Regelungen: Infektiologe begrüßt Abkehr vom Inzidenzwert

Die seit Beginn der Pandemie geltende Inzidenzwert-Regelung als Maßstab für neue Eindämmungsmaßnahmen hat ausgedient. Das haben sowohl Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kürzlich angekündigt. Über die genaue Ausgestaltung der neuen Regelungen wird derzeit noch diskutiert. Doch schon jetzt gibt es erste Reaktionen aus Regensburg.

Neuer Richtwert: belegte Krankenhausbetten

Klinikchefs und Infektiologen aus der Oberpfalz befürworten den geplanten Wechsel von der 50er-Inzidenz zur Hospitalisierungsrate, also der Quote der belegten Krankenhausbetten mit Covid-Patienten, als neuen Richtwert für weitere Maßnahmen in der Corona-Bekämpfung.

Salzberger lenkt Blick auf Intensivpatienten

Selbst hohe Inzidenzen um den Wert 400 würden die Kliniken aufgrund der gestiegenen Impfquote weniger belasten als bei den vorangegangenen Wellen, sagte Bernd Salzberger, Leiter der Abteilung Infektiologie am Universitätsklinikum Regensburg, dem BR. Daher müsse nun stärker auf die tatsächliche Auslastung der Krankenhausbetten und die Anzahl der Intensivpatienten geschaut werden.

Diskutabel: Grenzwert für Hospitalisierungsquote

Ab welchem Grenzwert der Hospitalisierungsquote zukünftig neue Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung beschlossen werden sollen, das konnte Salzberger allerdings noch nicht beziffern. Denn die Intensiv-Kapazitäten seien regional unterschiedlich ausgelastet. Das hänge auch von örtlichen Gegebenheiten ab.

Das Personal, so Infektiologe Salzberger, ist jedenfalls auch schon jetzt an der Belastungsgrenze.