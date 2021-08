Neue Regelungen: Klinikchefs begrüßen Abkehr vom Inzidenzwert

Die seit Beginn der Pandemie geltende Inzidenzwert-Regelung als Maßstab für neue Eindämmungsmaßnahmen hat ausgedient. Das haben sowohl Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kürzlich angekündigt. Über die genaue Ausgestaltung der neuen Regelungen wird derzeit noch diskutiert. Doch schon jetzt gibt es erste Reaktionen aus Niederbayern.

Neuer Richtwert: belegte Krankenhausbetten

Klinikchefs aus Niederbayern befürworten den geplanten Wechsel von der 50er-Inzidenz zur Hospitalisierungsrate, also der Quote der belegten Krankenhausbetten mit Covid-Patienten, als neuen Richtwert für weitere Maßnahmen in der Corona-Bekämpfung.

Passauer Klinikleiter optimistisch

Stefan Nowack, Werkleiter des Klinikums Passau, begrüßt die geplante Abkehr von der reinen Inzidenz. Auch Nowack verwies dabei auf die hohe Impfquote in Deutschland. In Passau läge diese bei über 80 Prozent. "Letztlich ist ja das Entscheidende nicht, ob die Menschen Corona bekommen, sondern wie stark die Krankenhäuser belastet sind. Insofern finden wir das sehr gut, dass diese Krankenhausrate jetzt herangezogen wird", so Klinikchef Nowack.

Diskutabel: Grenzwert für Hospitalisierungsquote

Ab welchem Grenzwert der Hospitalisierungsquote zukünftig neue Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung beschlossen werden sollen, das konnten die beiden allerdings noch nicht beziffern. Am Klinikum Passau könnten laut Werkleiter Nowack insgesamt bis zu 20 Covid-Patienten stationär und maximal sechs intensiv behandelt werden. Aktuell werden in dem Klinikum sechs Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt, davon einer intensiv.

Regionale Unterschiede bei Intensiv-Kapazitäten

Die Intensiv-Kapazitäten an der Klinik Bogen sind zum dagegen schon voll ausgelastet. Sechs Intensivbetten gibt es dort, alle sind belegt. Zwei davon mit Corona-Patienten und einem Corona-Verdachtsfall. "Eigentlich wären wir mit diesen drei Patienten schon in der offenen Konstruktion, so dass wir keine normalen Patienten mehr behandeln könnten, die nicht Corona-infiziert sind", so Klinik-Vorstand Robert Betz. Wie also einen Grenzwert festlegen? - Da zum Beispiel in Straubing oder Deggendorf noch Kapazitäten vorhanden seien, ist es laut Betz schwierig, einen allgemeingültigen Grenzwert bei der Hospitalisierungsquote für eine Region festzulegen. Das hänge eben von örtlichen Gegebenheiten ab. Das Personal, da sind sich der Werkleiter des Klinikums Passau Nowack und Klinik-Vorstand Betz vom Klinikum Bogen einig, ist jedenfalls auch schon jetzt an der Belastungsgrenze.

Die "Krankenhaus-Ampel" soll kommen

Doch was bedeutet das für die kommenden Monate? Laut den Experten sagen auch hohe Inzidenzwerte nicht mehr zwingend und unmittelbar etwas über die jeweilige Gefahrensituation aus. Und: Notwendige Eindämmungs-Maßnahmen werden sich eben mehr an der Hospitalisierungsquote oder anderen Parametern orientieren – "Krankenhaus-Ampel", so hat es ja der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kürzlich genannt. Da aber derzeit noch Bewertungen zu einer Weiterentwicklung der Inzidenzwertregelung laufen, konnte das bayerische Gesundheitsministerium auf Anfrage keine Auskunft über die Ausgestaltung der Quote und der Grenzwerte geben.