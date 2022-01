Neue Regeln beschlossen: Wer in Bayern als geboostert gilt

In Restaurants und Cafés verzichtet Bayern weiter auf eine 2G-plus-Regelung - für Kultur-, Freizeit- und Sportangebote in Innenräumen aber bleibt es dabei: Genesene und vollständig Geimpfte müssen zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Ausgenommen sind davon Menschen mit einer Auffrischungsimpfung.

Aber wer hat wann den Booster-Status? Das bayerische Kabinett beschloss jetzt einige Änderungen, die ab Mittwoch gelten sollen. Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) sprach nach einer Kabinettssitzung in München von einer "Vereinfachung" und "Klarstellung". Damit werden künftig mehr Menschen von der Testpflicht befreit als bisher. Ein Überblick über die neuen Regelungen in Bayern:

Geimpft-geimpft-geimpft

Bisher galten im Freistaat dreifach Geimpfte erst 14 Tage nach der Auffrischungsimpfung als geboostert - jetzt soll das in Anlehnung an den jüngsten Bund-Länder-Beschluss sofort nach der Booster-Spritze gelten. "In dem Moment, wo jemand geboostert ist, kann er auf den Test bei 2G plus verzichten", erläuterte Staatskanzleichef Herrmann .

Geimpft-geimpft-genesen

Neu ist in Bayern auch: Wer nach zweifacher Impfung von einer Corona-Infektion genesen ist, wird ab Mittwoch den Geboosterten gleichgestellt. Auch diese Gruppe braucht bei 2G plus keinen negativen Testnachweis. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) verwies auf eine Studie der Virologen Ulrike Protzer und Oliver T. Keppler, die klarstelle, dass jede Infektion wie eine Impfung gewertet werden könne. "Deswegen setzen wir das um." In anderen Bundesländern werde es teilweise anders gehandhabt.

Genesene können laut Herrmann mit dem positiven PCR-Testergebnis nachweisen, dass sie zwischenzeitlich mit Corona infiziert waren.

Genesen-geimpft-geimpft

Ungeimpfte Genesene brauchen für die "Grundimmunisierung" weiterhin eine Impf-Dosis - mindestens drei Monate nach der Erkrankung. Frühestens nach weiteren drei Monaten können sie eine zweite Spritze als Auffrischungsimpfung erhalten. Auch sie gelten in Bayern dann sofort als geboostert.

Geimpft-genesen-geimpft

Ob auch Menschen, die nach einer Erstimpfung eine Corona-Infektion durchgemacht und danach eine zweite Impf-Dosis erhalten haben, den Geboosterten gleichgesetzt werden, ist noch unklar. Die Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine BR-Anfrage dazu steht aus. Staatskanzleichef Herrmann sagte aber, dass "in der gesamten Logik im Grunde eine Infektion einer Impfung" gleichgestellt werde.

Geimpft mit Johnson & Johnson

Für alle, die zunächst eine Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson erhalten hat, bleibt es laut Holetschek dabei: Sie brauchen vorerst zwei weitere Spritzen mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna), um als geboostert zu gelten. Geraten wird zur zweiten Impfung nach vier Wochen und zur Auffrischung frühestens nach weiteren drei Monaten.

Holetschek verweist auf die "klare Aussage" von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), derzufolge die Wirkung des Impfstoffs von Johnson & Johnson so reduziert sei, "dass die zweite Impfung nur eine erweiterte Grundimmunisierung ist und erst die dritte Impfung dann tatsächlich den Booster-Effekt bringt". Die Staatsregierung wünsche sich, dass man sich diese Frage "noch mal genau" anschaue, "weil das natürlich bei vielen Menschen zu Ärger führt". Andererseits müsse jede Regelung auch verantwortbar sein.