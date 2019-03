Neue Räume gesucht: Gesundheitsministerium in Nürnberg zu klein

"Ich bin froh, dass die Stadt Nürnberg den Grundsatzbeschluss gefasst hat, dass wir hier auch längerfristig Räume zur Verfügung haben werden", sagte Ministerin Huml dem Bayerischen Rundfunk. Derzeit werden die möglichen Räume für eine Erweiterung noch vom Bildungszentrum der Stadt Nürnberg genutzt.

Bildungszentrum auf Suche nach neuem Standort

Die Stadt Nürnberg sucht inzwischen nach einem Ersatzstandort für die Zentrale des Bildungszentrums mit Kursräumen und Veranstaltungssälen, so Stadtsprecher Siegfried Zelnhefer. Erst wenn dieser gefunden sei, könne an einen Umzug gedacht werden. Das Bildungszentrum ist die zweitgrößte Volkshochschule in Bayern. Ihr Programm umfasst in jedem Jahr mehr als 6000 Kurse. Das bayerische Gesundheitsministerium ist 2016 im Zug der Behördenverlagerung mit den ersten Mitarbeitern von München nach Nürnberg umgezogen. Derzeit arbeiten 74 der rund 300 Bediensteten des Ministeriums in Nürnberg.

Genauer Zeitplan offen

Der Nürnberger Presseclub und eine Uhrensammlung, die ebenfalls im repräsentativen Gebäude der Nürnberger Akademie am Rand der Altstadt untergebracht sind, sollen dort weiterhin bleiben, sagte Huml. Sie wolle ein offenes Ministerium führen, in dem auch weiterhin Veranstaltungen möglich seien. Ein genauer Zeitplan für die Erweiterung des Ministeriums sei noch offen. Ziel sei aber, dass der gesamte Umzug bis 2026 abgeschlossen ist.