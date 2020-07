Neue Raduniformen für die bayerische Polizei

Ein halbes Jahr lang haben Polizisten getestet, was die neuen Radluniformen können sollen und wie sie beschaffen sein sollen. Auch München war eine der Teststädte für den Einsatz der neuen Rad-Uniformen der bayerischen Landespolizei. Getestet wurden aber auch Trikots, Radlerhosen, Softshell-Jacken und Helme der Kollegen aus Österreich, Baden-Württemberg und Nordrheinwestfalen.

Das Beste aus verschiedenen Uniformen für Bayerns Polizei

Anhand der Praxiserfahrungen bei Wind und Wetter soll die bayerische Uniform laut Innenministerium die besten Komponenten der getesteten Uniformen bekommen: Für den Sommer gehören Zipp-Off-Hosen, lang- und kurzärmlige Radtrikots, ein Fahrradhelm und Funktionsunterwäsche dazu.

Ab August in neuer Uniform

Die Rad-Polizei-Streifen sollen sich vor allem in den Städten um Radler kümmern, aber auch in Grünanlagen und Parks für Sicherheit sorgen. Dazu gehören auch Fahndungen und Kontrollen.

"Unsere Radl-Polizisten haben besonders Radfahrer im Blick, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten. Dabei geht es uns um mehr Sicherheit." Innenminister Joachim Herrmann

In der Innenstadt, so ein weiterer Vorteil, können die Fahrradstreifen auch mal am gestauten Autoverkehr vorbeiradeln.

Im kommenden Jahr erhalten 500 Polizistinnen und Polizisten Innenminister Herrmann zufolge noch eine Softshelljacke für kühlere Tage. Insgesamt lässt sich der Freistaat die neuen Uniformen 200.000 Euro kosten.