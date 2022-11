Neue Pumpspeicher in Bayern: Lohnt sich das noch?

Theoretisch könnte Bayern jedoch die Leistung und Kapazität seiner Pumpspeicher vervielfachen – 16 konkrete Standorte dafür hat eine Studie im Auftrag des bayerischen Wirtschaftsministeriums schon im Jahr 2014 vorgeschlagen. Sie liegen zum Großteil entlang der Donau und am Alpenrand. Das Gesamtpotenzial dieser 16 Flächen beträgt demnach rund 11 Gigawatt Leistung und 66 Gigawattstunden Speichervermögen.

Unter Seehofer wurden Pumpspeicher-Pläne kaum weiterverfolgt

Diese Studie verschwand damals unter Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) jedoch schnell in der Schublade. Die Pumpspeicher-Pläne riefen großen Widerstand in der Bevölkerung hervor. Und das Wirtschaftsministerium schob nur drei Monate später eine zweite Studie nach: mit dem Tenor, dass sich Pumpspeicher vorerst ohnehin nicht lohnen würden. Für die Staatsregierung und die zuständigen CSU-Minister hatte das Thema Pumpspeicher danach keine Priorität mehr.

Stadtwerke-Allianz hat keine konkreten Pumpspeicher-Pläne

Die Energieallianz Bayern, ein Zusammenschluss von kleinen und mittleren Kommunalversorgern und Stadtwerken, wollte damals einen Pumpspeicher am Jochberg über dem Walchensee bauen. Das Vorhaben scheiterte. Und auch jetzt, fast ein Jahrzehnt später, sagt Geschäftsführer Ulrich Geis auf BR-Nachfrage zwar: "Wir haben diese Technologie auf jeden Fall noch im Blick". Konkret plant die Energieallianz jedoch vorerst keine weiteren Pumpspeicherprojekte mehr. Der Strommarkt sei derzeit zu unsicher.

Österreicher wollen bei Passau weiter bauen

Nur ein laufendes Neubauprojekt gibt es derzeit im Freistaat: Die halbstaatliche österreichische Verbund AG verfolgt seit zehn Jahren den Plan für den Pumpspeicher Riedl über der Donau bei Passau. Und hat im Sommer die Antragsunterlagen dafür beim Landratsamt Passau eingereicht, sie wurden bereits öffentlich ausgelegt.

Laut Landratsamt fehlen noch Stellungnahmen einiger Fachstellen und das nötige Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes. Wie lange es bis zu einer Genehmigung noch dauern könnte, sei derzeit nicht abzuschätzen, so ein Sprecher des Landratsamts zum Bayerischen Rundfunk. Denn es liegen Einwendungen vor, eine Bürgerinitiative hat auch angekündigt zu klagen.

Wird Pumpspeicher bei Nürnberg reaktiviert?

Ebenfalls gebaut werden könnte am Pumpspeicher Happurg im Landkreis Nürnberger Land. Er ist seit 2011 stillgelegt, wegen punktueller Schäden am Oberbecken. Der Eigentümer Uniper wurde im Zuge der Energiekrise von der Bundesrepublik Deutschland verstaatlicht. Das Energieunternehmen will nächstes Jahr entscheiden, ob es das Speicherkraftwerk repariert und wieder in Betrieb nimmt.

Für die Energiewende wären weitere Pumpspeicher tatsächlich sinnvoll – da sind sich Experten weitgehend einig. Speicher seien ganz generell ein Schlüssel für die Umwandlung des Energiesystems in Deutschland, betont etwa Tobias Zschunke, Professor für Kraftwerks- und Energietechnik an der Hochschule Zittau-Görlitz, letztlich müsse man da auf alle technisch verfügbaren Technologien zurückgreifen: "Und das, was schon am längsten verfügbar ist, sind diese Pumpspeicherkraftwerke. Deshalb muss man mit denen auf jeden Fall anfangen", so Zschunke.

Batterien machen Pumpspeicher nicht überflüssig

Auch Manuel Baumann, der als Energiewirtschaftler am Karlsruher Institut für Technologie vor allem zu Batterien forscht, bestätigt: Obwohl die Entwicklung bei Batterien und chemischen Speichern rasant ist, bleiben Pumpspeicher sinnvoll. Sie seien nach wie vor der Maßstab, wenn es um die Kosten geht. Außerdem haben Pumpspeicher gegenüber Batterien einige Vorteile, ergänzt Ulrich Weber von der Uni Duisburg-Essen.

Zum einen speichern sie den Strom länger: Batterien sind normalerweise so ausgelegt, dass sie nach drei Stunden Volllastbetrieb leer sind. Pumpspeicher schaffen bis zu 20 Stunden. Sie haben zudem den Vorteil, dass in Turbine und Generator träge Massen rotieren: Das stabilisiert die Frequenz im Stromnetz, die ja stets möglichst genau bei 50 Hertz bleiben muss. Und: Pumpspeicher sind "schwarzstartfähig". Das heißt, mit ihrer Hilfe könnte das Stromnetz nach einem Blackout wieder hochgefahren werden. Dienstleistungen für das Stromsystem, die immer wichtiger werden, wenn jetzt Kohle-, Atom- und Gaskraftwerke zunehmend vom Netz gehen. Eine extra Vergütung erhalten die Kraftwerke dafür jedoch bisher nicht.

Pumpspeicher sind langlebig – aber auch aufwändig

Ein weiterer Vorteil der Pumpspeicher ist aus Sicht der Experten ihre Langlebigkeit: Sie halten mehrere Jahrzehnte. Nur: In der derzeit unübersichtlichen Situation am Strommarkt liege darin auch ein Problem, so Energiewirtschaftler Weber. Denn anfangs wird eine große Investition fällig, und auch die Planung dauere viele Jahre: "Da braucht man tiefe Taschen. Also hinreichend Kapital, um auch mal eine Durststrecke durchzustehen."

Rahmenbedingungen haben sich verbessert

Das bayerische Wirtschaftsministerium sieht denn auch Pumpspeicher "am Rande der Wirtschafttlichkeit". Minister Hubert Aiwanger (FW) fordert von der Bundesregierung daher bessere Rahmenbedingungen für Pumpspeicher. Diese hat jedoch auch schon Einiges getan, um die Rentabilität von Speichern zu verbessern – sie zum Beispiel von einer Reihe Abgaben befreit.

Und das Marktumfeld für Speicher hat sich zuletzt auch durch reine Marktwirtschaft durchaus verbessert. Denn ein Pumpspeicher finanziert sich damit, Strom zu speichern, wenn er billig ist und wieder zu verkaufen, wenn der Strompreis hoch ist.

Eigentlich wären die Aussichten gut

Die Unterschiede zwischen Niedrigpreisen und Hochpreisen an der Börse sind in den vergangenen beiden Jahren stark gestiegen. Wenn der Anteil der wetterabhängigen Stromquellen Wind und Sonne in den kommenden Jahren steigt, werden diese Preisschwankungen absehbar weiter zunehmen. Das Geschäftsmodell für Pumpspeicher verspricht also künftig immer lukrativer zu werden.

Ob in Bayern in den nächsten Jahren wirklich neue Pumpspeicherkraftwerke gebaut werden, wird jedoch auch von der Akzeptanz in der Bevölkerung abhängen. Im Fall des Pumpspeichers Riedl bei Passau hat eine örtliche Bürgerinitiative bereits angekündigt, durch alle Instanzen klagen zu wollen.