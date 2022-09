Neue psychiatrische Klinik in Aschaffenburg eröffnet

Neben dem Aschaffenburger Klinikum und der Kinderklinik Am Hasenkopf steht nun ein neues Gebäude. In den letzten zwei Jahren ist hier die neue Klinik für Psychiatrie entstanden. Am Donnerstagnachmittag wurde sie offiziell eingeweiht. Die Klinik ist eine Außenstelle des Bezirkskrankenhauses Lohr und trägt der Unterversorgung am Untermain Rechnung.

17 Millionen Euro Baukosten

Die Baukosten belaufen sich auf 17 Millionen Euro. Das Gebäude erstreckt sich am Waldrand über 2.000 Quadratmeter, ist mit großen Fenstern und hellem Holz ausgestattet. Ein umbauter Innenhof soll die Patienten schützen. Insgesamt 50 Betten sind auf zwei gegenüberliegenden Stationen verteilt, das medizinische Personal liegt bei etwa 60 Mitarbeitenden. Kevin Streblow, Chefarzt der Psychiatrischen Klinik in Aschaffenburg, sagte im Gespräch mit BR24: "Es gibt eine offene Station, eine Therapiestation und einen Bereich, der geschlossen geführt werden kann. Es gibt ein reichhaltiges Angebot an Therapien wie Ergotherapie, Psychotherapie, Sportangebote."

Neue Klinik soll psychiatrische Versorgung verbessern

Die Planungen an der Klinik in Aschaffenburg haben bereits 2014 begonnen. Domenikus Bönsch, ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses in Lohr und der Klinik in Aschaffenburg, sagt: "Seit Jahrzehnten sind wir in der Klinik in Lohr überbelegt. Durch die neue Klinik in Aschaffenburg wird sich die Situation verbessern, ja, normalisieren. Wir sehen in der ambulanten Behandlung in der Region zwar weiterhin Bedarf. Doch die Klinik wird eine große Verbesserung bedeuten."