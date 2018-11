Neue Projekte für den Grundwasserschutz in Unterfranken

Die Trinkwasserversorgung in Unterfranken ist und bleibt angespannt. Bei drei Viertel der Grundwasservorkommen ist der Pegel niedrig bis sehr niedrig, so die Regierung von Unterfranken. Vor diesem Hintergrund geht ihre "Aktion Grundwasserschutz" nun in eine neue, die mittlerweile vierte Phase. Wie seit 2001 setzen die Projekte auf Bewusstseinsbildung und Modellprojekte in Zusammenarbeit mit Landwirtschaft und Handwerk. Das betonte Regierungspräsident Paul Beinhofer heute in Giebelstadt im (Lkr. Würzburg) bei einem Pressetermin auf dem Hof der Familie Pabst.

Unterfränkische "Wasserschulen" bringen Kinder an das Thema heran

Die Familie Papst betreibt eine der 15 "Wasserschulen" auf unterfränkischen Bauernhöfen. Dort werden Kinder spielerisch für den Wasserschutz sensibilisiert. Außerdem beteiligen sich mittlerweile 16 Landwirte an der Aktion "Wasserschutzbrot". Dabei verzichten die Landwirte auf die letzte Düngergabe und erhalten damit Weizen mit geringerem Eiweißgehalt. Dieser Weizen geht an Bäckermeister, die damit das "Wasserschutzbrot" herstellen.

Neuer Internetauftritt und Zusammenarbeit mit Kirchen

Mi der nun beginnenden Phase der "Aktion Grundwasserschutz" soll die Öffentlichkeitsarbeit auf ein zeitgemäßes Level gebracht werden. Geplant ist zum Beispiel, den Internetauftritt der Aktion vollständig zu überarbeiten. Auch die sogenannte Basisbroschüre zum Thema soll aktualisiert und um Themen wie den Klimawandel erweitert werden. Zu den ganz neuen Projekten gehört eine Zusammenarbeit mit den christlichen Kirchen zum Thema Wasser, zunächst in einem Modellgebiet in Bad Königshofen (Lkr. Rhön-Grabfeld).