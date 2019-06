Neue Produktionshalle für P&G in Marktheidenfeld

In Marktheidenfeld will die Firma Procter & Gamble eine neue Produktionshalle für die Fertigung von elektrischen Zahnbürsten bauen. Heute wurde mit einem Spatenstich der Bau symbolisch begonnen. Das Gebäude in der Baumhofstraße wird fast 90 Meter lang und 22 Meter hoch.

Es ist ein umfangreicher Lärmschutz erforderlich, da sich nördlich des Geländes eine Wohnbebauung anschließt. Wegen Kritik aus der Nachbarschaft wird das ursprünglich höher geplante zweistöckige Gebäude nun niedriger. Im Erdgeschoss werden 20 bis 30 Tonnen schwere Maschinen für die Kunststofffertigung einziehen, im Stock darüber eine Verpackungsabteilung. Angegliedert wird ein Hochregallager mit 1.500 bis 2.000 Palettenplätzen.

Distributionslager in Altfeld

Mit der Erweiterung des Werks werde auf die derzeitige Nachfrage reagiert, heißt es. Hintergrund: Erst in 2017 hatte das Unternehmen eine neue Halle auf dem Werksgelände eröffnet, die Kosten lagen bei 12,5 Millionen Euro. Wegen der gestiegenen Baukosten werden die neuen noch etwas darüber liegen. P&G beschäftigt in Marktheidenfeld rund 1.700 Menschen, darunter etwa 250 im Distributionslager in Altfeld und 128 Auszubildende.