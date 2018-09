Pollen-Messstation in Mindelheim

Pollen sind winzig klein und verursachen doch Schäden in Milliardenhöhe. Denn wer auf den Blütenstaub allergisch ist, muss nicht selten zum Arzt oder meldet sich krank. Bayerns Gesundheitsministerium will deshalb die Pollenvorhersage verbessern und lässt acht neue Messstationen im Freistaat errichten, um so den Betroffenen zu helfen. Denn mittlerweile leidet jeder Fünfte in Bayern an einer Pollenallergie.

Zwei Millionen Euro gegen Pollen

Ein Pollenmess-Netzwerk soll nun das Leben von Allergikern verbessern. Das bayerische Umwelt- und das Gesundheitsministerium geben zwei Millionen Euro dafür aus. Auf dem Dach des Mindelheimer Klinikums läuft eine elektronische Messstation nun im Testbetrieb. Sie saugt Umgebungsluft ein und misst dann ganz automatisch alle drei Stunden Art und Anzahl der Pollen. Für Jeroen Buters, Professor der TU München, ein großer Fortschritt. Denn zuvor lief die Messung noch wie in den 50er Jahren.

"Früher hatte man die Pollen auf einem Klebestreifen und hat sie dann unter dem Mikroskop geschaut, wie die aussehen. Das war eben sehr zeitaufwändig." Jeroen Buters, Professor TU München

Mit genaueren Daten Allergien bekämpfen

Mehrere Tage vergingen oft bis die Ergebnisse vorlagen. Weil es zuletzt gerade einmal zwei Messstationen in ganz Bayern gab, war die Datenlage dünn. Weil die elektronische Messstation genauere Daten liefert, können Allergiker zum Beispiel ihre Medikamente besser dosieren oder wenn sie an diesem Tag frei haben, einfach zuhause bleiben. Doch an welchen Pollen Patienten leiden, lässt sich oft gar nicht leicht herausfinden, sagt Professor Hautmann von der Kreisklinik Ottobeuren. Denn ein positiver Allergie-Test etwa auf Birke bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Birke auch die Symptome auslöst.

"Das bedeutet nur Veranlagung. Da muss man den Patienten befragen, wann er die Symptome hat, vergleicht das dann mit dem Pollenmonitor und kann dann auf die Allergene schließen." Prof. Hautmann, Kreisklinik Ottobeuren

Der neue Pollenmonitor sei dabei eine große Hilfe. Denn er misst 27 statt bislang nur acht verschiedene Pollenarten. Im kommenden Frühjahr nehmen die Messstationen ihren regulären Betrieb auf.