Bayern bekommt wieder mehr Polizisten

Noch in diesem Frühjahr werden knapp 800 Polizisten ihren Dienst aufnehmen – demgegenüber stehen knapp 550 Ruhestandsabgänge. Das heißt, die Zahl der Polizisten nimmt zu.

Polizisten für die Regionen

Nun werden die Absolventen auf die verschiedenen Polizeieinrichtungen verteilt: 117 Beamte kommen nach München, 113 ins restliche Oberbayern, genauso viele nach Niederbayern und in die Oberpfalz, über 120 bekommt Mittelfranken, fast eben so viele bekommen Unter- und Oberfranken zusammen, mit 100 Beamten wird die Polizei in Schwaben verstärkt, außerdem gibt es noch Stellen zu besetzen beim Landeskriminalamt, der Bereitschaftspolizei und dem Verfassungsschutz.

"Dienst von Menschen für Menschen"

Vor gut 100 Absolventen sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann in München: "Der Polizeiberuf ist ein Dienst von Menschen für Menschen. Sowohl das Polizeipräsidium München als auch das Bayerische Landeskriminalamt bieten eine Vielzahl an hochinteressanten und abwechslungsreichen Möglichkeiten. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass sie – im Lauf der Zeit – ihre Wunschverwendung finden werden.“

Die neuen Polizisten beim LKA werden im Staatsschutz, im Kriminaldauerdienst sowie in der Bekämpfung der Rauschgift- und Cyberkriminalität eingesetzt.