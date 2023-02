Artikel mit Audio-Inhalten

Neue Polizeibergführer für mehr Sicherheit in den Bergen

In den Alpen sind künftig 15 neue Polizeibergführer unterwegs. 14 Männer und eine Frau hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ernannt. Sie sollen in Zusammenarbeit mit DAV und Bergwacht die Sicherheit in den Bergen erhöhen.