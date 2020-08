Neue Pläne für "Hof-Galerie" - Oberbürgermeisterin skeptisch

Seit Jahren liegt eine riesige Fläche mitten in Hof brach. Auf dem Gelände soll ein Einkaufszentrum errichtet werden. Im Herbst wollen die Investoren überarbeite Pläne für die "Hof-Galerie" dem Stadtrat vorlegen. Doch die neugewählte Oberbürgermeisterin, Eva Döhla (SPD), ist skeptisch. Dennoch sollen die Investoren nochmal eine Chance bekommen, so Rathauschefin Döhla im Gespräch mit dem BR. Ihre Zweifel an dem Konzept für ein großes Einkaufszentrum seien durch Corona aber gestiegen.

Oberbürgermeisterin will statt "Hof-Galerie" vor allem Wohnungen

Stattdessen schwebt der Oberbürgermeistern ein Mix aus Wohnungen, Geschäften und Park auf dem seit Jahren brachliegenden Gelände mitten in der Innenstadt vor. Konkrete Ideen sollten in einem Städtebau-Wettbewerb entwickelt werden, so der langfristige Plan der Hofer Rathauschefin.

Oberbürgermeisterin plädiert für Städtebau-Wettbewerb

Eine schnelle Lösung werde es aber nicht geben, mahnt Döhla die Menschen in Hof zu Geduld. Sie erinnert daran, dass das sogenannte "Strauß-Areal" einer Investoren-Gruppe aus Luxemburg und nicht der Stadt gehört. "Das wissen leider viele immer noch nicht", so die Oberbürgermeisterin. Mit einem Städtebau-Wettbewerb könne die Stadt aber ihren Gestaltungsspielraum für diese wichtige Fläche nutzen.

Vom Riesenrad aus auf die geplante "Hof-Galerie" schauen

Als erste Zwischenlösung hat Döhla auf dem brachliegenden Gelände ein Riesenrad aufstellen lassen. "So kann man auf dieses wichtige Areal auch eine neue Perspektive einnehmen." Neben dem Riesenrad auf dem Strauß-Areal gibt es noch weitere Fahrgeschäfte, verteilt auf verschiedene Plätze in der Hofer Innenstadt.

Statt geplanter "Hof-Galerie" aktuell "Hofer Sommervergnügen"

Riesenrad und Fahrgeschäfte gehören zum "Hofer Sommervergnügen", die als Ersatz für das Volkfest aufgestellt wurden, das coronabedingt abgesagt wurde. Das "Hofer Sommervergnügen" soll zum einen die Schausteller unterstützen, vor allem aber die Innenstadt beleben.