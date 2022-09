> Neue Pflegeschule in Ochsenfurt startet in erstes Lehrjahr

In der neuen Pflegeschule in Ochsenfurt beginnt das erste Ausbildungsjahr. 16 Schülerinnen und Schüler fangen dort an. Künftig sollen etwa 60 Auszubildende in drei Jahrgangsstufen unterrichtet werden. Das neue Schulgebäude befindet sich noch im Bau.