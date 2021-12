Neue Pfandregel tritt am 1. Januar 2022 in Kraft

Regelungen für Pfand werden ausgeweitet

Ab 2023 gibt es auch eine Änderung für alle, die "Essen-to-go" anbieten. Sie müssen dann EU-weit Mehrwegbehälter verwenden. Ausnahmen gibt es für kleine Betriebe mit maximal fünf Beschäftigten und einer Verkaufsfläche von höchstens 80 Quadratmetern. Das betrifft beispielsweise Imbissbuden oder Kioske. Sie dürfen Essen und Getränke in mitgebrachte Behälter der Kunden füllen. Für alle anderen gilt, dass sie To-Go-Getränke und Take-Away-Essen in Mehrwegverpackungen anbieten müssen.

"Die Mehrwegvariante darf nicht teurer sein als das gleiche Produkt in einer Einwegverpackung. Außerdem müssen für alle Angebotsgrößen eines To-Go-Getränks entsprechende Mehrwegbecher zur Verfügung stehen." Svenja Schulze, Ex-Bundesumweltministerin

Ab 2024 sieht das Pfandgesetz auch Pfand für Milchgetränke in Plastikflaschen vor. Diese Vorgabe ist umstritten, denn die Milchindustrie sieht hier Probleme bei der Hygiene aufgrund von Schimmelbildung in den Kunststoff-Gefäßen. Im selben Jahr muss der Verschluss der PET-Flaschen mit der Flasche verbunden bleiben, so dass auch die Kapseln verstärkt ins Recyclingsystem zurückkommen.

2025 wird das Gesetz noch einmal verschärft. Dann müssen PET-Flaschen aus mindestens 25 Prozent Recyclingplastik bestehen. Diese Rate wird in Deutschland schon lange erreicht. Ab 2030 wird diese Mindestquote auf 30 Prozent erhöht, was vor allem den Nachbarstaaten in der EU Schwierigkeiten bereiten dürfte. In Deutschland enthielten PET-Flaschen nach Angaben des Bundesumweltministeriums bereits im Jahr 2015 einen Anteil von 26 Prozent recycelten Materials. Mittlerweile liegt die Quote sogar bei über 40 Prozent.