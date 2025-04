Neue Perspektiven für Obdachlose durch "Housing First"

Dass alle seine Sachen ihren festen Platz haben in seiner eigenen Wohnung, daran musste sich Bertram Gehringer erstmal gewöhnen. Der 46-Jährige war jahrelang obdachlos. In Bankfilialen, unter Brücken, auf Lüftungsschächten hat er nachts geschlafen, sein Hab und Gut immer bei sich. "Wo penn' ich heute Abend? Wo krieg' ich was zu essen her?", seien die einzigen Pläne gewesen, zu denen er als Obdachloser fähig war. Heute lebt er in einer Mietwohnung im Würzburger Stadtteil Heuchelhof.

Zuerst die eigene Wohnung, dann eine Perspektive

Die eigenen vier Wände, ein Dach über dem Kopf, das habe ihm das Leben gerettet, sagt Gehringer. Ohne dieses echte Zuhause wisse er nicht, wo er jetzt wäre. Die kleine Einzimmerwohnung hat er mithilfe von "Noah" gefunden, ein sogenanntes "Housing First"-Projekt. Träger ist die Christophorus-Gesellschaft in Würzburg. Die Idee: Obdachlosen Menschen zuerst eine Wohnung geben, damit sie im Anschluss ihr Leben regeln können. Wichtig ist dabei, dass die Menschen nicht – wie bei anderen Angeboten – ihre sogenannte "Wohnfähigkeit" belegen müssen. Ein Vertrauensvorschuss.

Housing First-Projekt sucht Vermieter

Aber die vergangenen Jahre zeigen: Es lohnt sich. Jan Bläsing, Sozialpädagoge und Projektleiter von "Noah", betont: 90 Prozent der obdachlosen Menschen, die sie in Wohnraum vermittelt haben, sind weg von der Straße und "wohnstabil". Die Unterstützung sei enorm wichtig: "Diese Menschen sind stigmatisiert und haben alleine keine Chance auf dem angespannten Wohnungsmarkt." Die Sorge der Vermieter, ehemals obdachlose Menschen seien schwierige Mieter, kann er nehmen: Das Housing First-Projekt ist jederzeit ansprechbar. Aktuell betreut "Noah" 13 Menschen in elf Wohnungen in Würzburg.

Zahl der wohnungslosen Menschen in Deutschland steigt

Bayernweit gibt es nur drei solcher Housing First-Projekte. Neben Würzburg auch in Nürnberg und Kronach. Viele weiße Flecken, mahnt Bläsing. Zwar werden es deutschlandweit immer mehr – mittlerweile gibt es fast 50 solcher Projekte – aber eben auch immer mehr Obdachlose. Der aktuelle Wohnungslosenbericht der Bundesregierung spricht von mehr als 500.000 Menschen, die wohnungslos sind. Allein in Bayern sind es 53.000.

Obdachlosigkeit kostet den Staat viel Geld

"Es ist ein sozialpolitischer Skandal, dass im Koalitionsvertrag nur ein Satz zu Obdachlosigkeit steht", kritisiert Dr. Kai Hauprich, Vorsitzender des Bundesverbands Housing First, bei einer Fachtagung in Würzburg. "Wir können uns Obdachlosigkeit als Gesellschaft eigentlich überhaupt nicht leisten." Chronische Obdachlosigkeit koste den Staat so viel mehr Geld als wenn man die betroffenen Menschen in Wohnraum vermitteln würde. Krankenhausaufenthalte, Entzug, Unterbringung in einer Notunterkunft, Aufenthalt im Gefängnis – das alles sei viel teurer als das Personal für noch mehr Housing First-Projekte. Daten, die über Jahrzehnte untersucht und belegt sind. Das Konzept stammt aus den 1990er Jahren in New York.

Daten zeigen, dass Housing First wirkt

Vorreiter in Europa ist Finnland. Hier ist die Zahl der sogenannten chronisch, also langfristig Obdachlosen um 70 Prozent gesunken seit 2008. Dort hätten alle Beteiligten über parteipolitische Grenzen hinweg die Entscheidung für den Ausbau von Housing First getroffen, erklärt Bundesverbandsvorsitzender Kai Hauprich.