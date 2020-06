Jetzt "Münchner Brauerei": Giesinger füllt ersten Sud ab

Am neuen Standort von Giesinger Bräu ist heute offiziell der erste Sud abgefüllt worden. 18 Monate lang wurde die Anlage mit Sudhaus und Abfüllanlage in der Münchner Detmoldstraße in der Lerchenau gebaut. Vor sechs Jahren hat das Unternehmen noch von der Garage aus gearbeitet. Für Gründer Steffen Marx sei das heute ein Meilenstein, sagt er.

Mit 40.000 Hektoliter Ausstoß in der ersten Ausbaustufe kann die junge Brauerei nun dreimal so viel Bier produzieren wie vorher. Rund 10 Millionen Euro wurden dafür investiert. Ungewöhnlich bleibt die Brauerei aber. Im neuen Sudhaus haben Künstler die Tanks mit Graffiti besprüht. "Wir wollten die Künstler gerade jetzt in Zeiten von Corona unterstützen", sagt Steffen Marx.

"Endlich eine Münchner Brauerei"

Der wichtigste Teil befindet sich aber unter der Erde: Ein eigener Tiefbrunnen fördert Münchner Wasser aus mehr als 150 Metern Tiefe. Damit kann die Brauerei mit diesem rund 7.000 Jahre alten Wasser brauen - und sich somit "Münchner Brauerei" nennen.

Denn Voraussetzung ist, dass das Wasser dafür im Stadtgebiet gefördert und das Bier dort gebraut wird. Bisher hat Giesinger Bräu mit Leitungswasser gebraut, das kommt aus dem Mangfalltal.

Das alte Brauhaus in Giesing wird weiterhin genutzt, um dort die Spezialitäten zu brauen. Gerne wäre die Brauerei ihrem Stadtgebiet treu geblieben, doch es fand sich keine passende Fläche für den Bau des neuen Werkes. Das neue Werk steht jetzt in der Lerchenau.

Nächster Schritt: Ein Wiesnzelt?

Oberbürgermeister Dieter Reiter war heute bei der Abfüllung des ersten Sudes dabei. Er freut sich über eine siebte Münchner Brauerei, das belebe den Markt. Münchner Biere seien weltweit bekannt, da könne man stolz darauf sein.

Mit dem Tiefbrunnen steht nun auch der Weg zum Oktoberfest offen. Denn nur Münchner Brauereien dürfen sich für die Wiesn bewerben. Darauf will Gründer Steffen Marx noch ein paar Jahre hinarbeiten.