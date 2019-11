Neue Motorräder für Bayerns Polizei

Fünf Polizeimotorräder der neusten Generation kommen jetzt im Münchner Polizeipräsidium zum Einsatz. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat sie am Mittwoch in der BMW-Welt in Empfang genommen.

Motorräder bieten neueste Sicherheitsstandards

Die fünf Exemplare verfügen unter anderem über eine automatische Stabilitätskontrolle, eine Berganfahrhilfe und das spezielle Bremssystem "Dynamic Brake Control", das bei Notbremsungen unterstützt. Konzipiert wurden sie mit Unterstützung von Polizeiexperten und unter Einbeziehung von dienstlichen Erfahrungen. Hierdurch seien zum Beispiel auch zusätzliche Blitzkennleuchten im Heck, eine erhöhte Reflektionsfläche durch neongelbe Beklebung und eine Funkantenne für eine bessere Kommunikation integriert worden, heißt es.

Breites Einsatzspektrum

Jedes Modell kostet rund 30.000 Euro. Innenminister Herrmann kündigte an, auch die anderen Polizeipräsidien nach und nach mit den neuen BMW-Modellen auszustatten. Sieben weitere seien bereits bestellt. Laut Herrmann sind Polizeimotorräder ein wichtiges Einsatzmittel. Er betonte, dass diese gerade im dichten Verkehr wie in der Landeshauptstadt München Vorteile bieten, weil sie sich durch besondere Wendigkeit und einen geringen Platzbedarf auszeichneten.

Das Einsatzspektrum der Motorräder reiche von der Verkehrsüberwachung bis hin zur Eskortierung von Staatsgästen. Die Bayerische Polizei verfügt insgesamt über 250 Polizeimotorräder, davon 170 uniformierte und 80 zivile.