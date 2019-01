Neue Mitte Europas? Gadheim fiebert Brexit-Entscheidung entgegen

Vorsorglich ist der mögliche Mittelpunkt der Europäischen Union bereits auf freiem Feld markiert und gärtnerisch gestaltet. Allerdings mischt sich auch in Gadheim Wehmut in die Vorfreude auf die neue Rolle. Das hat Bürgermeister Jürgen Götz (CSU) erst am Vormittag nach einem Gedenkgottesdienst für Feldgeschworene in Gadheim zu hören bekommen. "Den meisten wäre es im Interesse der EU lieber, wenn der Brexit doch noch abgewendet werden könnte, andererseits wäre man schon stolz, dann sozusagen die "Neue Mitte" Europas zu sein", berichtet Götz dem BR zur Stimmungslage.

Noch im Herbst 2018 hatte Martin Schulz, der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments, nach einem Besuch in Gadheim mit dem Eintrag ins "Goldene Buch" der Gemeinde Veitshöchheim die Auffassung vertreten, dass es nicht zum Brexit kommt. Bürgermeister Götz hat da so seine Zweifel. Sollte der Austritt zum geplanten Termin kommen, werde am 30. März in Gadheim der neue geografische Mittelpunkt der EU gebürend gefeiert.

Die Mitte der EU bleibt damit in Unterfranken. Nach bisherigen Vermessungen liegt der geografische Mittelpunkt der EU seit dem Eintritt Kroatiens 2013 in der Gemeinde Westerngrund im Landkreis Aschaffenburg.