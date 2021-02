Neue Masche: Trickbetrug per Paketbenachrichtigungs-SMS

Vermehrt gehen bei den Polizeidienststellen im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd derzeit Anzeigen und Meldungen über eine neuartige Betrugsmasche ein. Man erhält eine Paketbenachrichtigung per SMS und soll einen Bestätigungslink aktivieren. Wenn man das tut, lädt man sich unerkannt ein Schadprogramm auf das Smartphones oder das Tablet, das sogar eine Fernkontrolle erlaubt.

Vorsicht vor Endung "duckdns.org"

"Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es. http://v…...duckdns.org". So lautet der Inhalt einer SMS, die etliche Geschädigte in den letzten Tagen bekamen. Durch Bestätigen des Links in der Nachricht wird unerkannt eine Schadsoftware heruntergeladen und installiert. Kurz danach werden vom Gerät der Betroffenen mehrere Hundert SMS an verschiedene fremde Rufnummern zugestellt.

Fernkontrolle des Smartphones ist möglich

Man wird also ungewollt zum Absender und verschickt wiederum die kritischen Links. Immer endet der Link in den Kurznachrichten auf "duckdns.org". Die Schadsoftware bewirkt laut Cybercops Rosenheim nicht nur, dass unkontrolliert SMS und MMS gesendet oder empfangen werden. Sie lässt darüber hinaus die volle Fernkontrolle des Smartphones oder Tablets zu.

Betrüger nutzen Paketboom während Corona-Pandemie

Die SMS stammt natürlich nicht von einem Transportdienstleister. Vielmehr nutzen die Täter aus, dass während der Corona-Pandemie Menschen häufiger Online-Bestellungen tätigen. Damit ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass Empfänger der Nachricht darauf eingehen, weil sie tatsächlich Pakete erwarten.

Das rät die Polizei Opfern des Paket-Trickbetrugs:

Schalten Sie Ihr Smartphone in den Flugmodus

Informieren Sie Ihren Provider und richten Sie eine Drittanbietersperre ein

Prüfen Sie, ob durch die SMS bereits Kosten zu Ihrem Nachteil verursacht wurden. Gegebenenfalls können Sie einen Kostennachweis bei Ihrem Provider einholen

Erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Bringen Sie dazu das Smartphone / Tablet und ggf. Screenshots oder Kostennachweise

Sachkundigen Benutzern wird geraten, das Gerät im abgesicherten Modus zu starten und zu prüfen, welche Apps zuletzt nicht gewollt installiert wurden. Diese Apps können dann entfernt und das Gerät neu gestartet werden. Im schlimmsten Fall hilft jedoch nur das Zurücksetzen (Reset) in den Auslieferungszustand.