21.12.2018, 16:15 Uhr

Neue Mammographie-Anlage am Klinikum Augsburg

Das hochmoderne Gerät ist am Freitag in Betrieb gegangen. Das Besondere an der Anlage: Frauen, die befürchten, an Brustkrebs erkrankt zu sein, sind einer geringeren Strahlenbelastung ausgesetzt - und sie macht bessere Bilder.