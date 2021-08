Neue Lupinen-Sorten als heimische Eiweißlieferanten

Lange Zeit war die Lupine auf den heimischen Feldern verschwunden, weil sie sehr pilzanfällig war. Jetzt rückt sie als heimische Eiweißpflanze wieder in den Fokus, nachdem man bei den Lehranstalten in Triesdorf über 20 Jahre lang geforscht hat und jetzt die Sorten "Selina" und "Frieda" entwickelt hat. Die neu zugelassenen Arten sind pilzresistent, ertragreich und für nahezu alle Böden geeignet. Sowohl Öko- als auch konventionelle Landwirte warten darauf, dass mehr Saatgut zur Verfügung steht.

Lupinen mit hohem Eiweißgehalt

"Es ist eine Hülsenfurcht, von der nur die Körner geerntet werden", erklärt Manuel Deyerler, der Züchter der weißen Lupine in Triesdorf. Die etwa maisgroßen Körner werden nach der Ernte gequetscht oder geschrotet zur Fütterung eingesetzt. Durch den hohen Eiweißgehalt kann die Lupine Raps, Schrot oder Soja in der Rinder-, Schweine-und der Karpfennahrung ersetzen.

Lupinen Kochkurs geplant

Auch Beate Schuh, Wirtschaftsleiterin der Ernährungsabteilung in Triesdorf ist überzeugt, dass die Hülsenfrucht als heimisches Produkt, auch was die Ernährung für den Menschen anbelangt, gut ankommen wird. Im neuen Kochkursprogramm der Lehranstalten ist sie jedenfalls schon fest eingeplant. Ein Lupinenkochkurs mit einer Feldbesichtigung zuvor, soll mehr Information über die Pflanze bringen, die vor allem in der vegetarischen und veganen Ernährung eine immer größere Rolle spielt.

"Als eiweiß- und ballaststoffreiche Hülsenfrucht ist sie eine gute Alternative zu Soja." Beate Schuh, Wirtschaftsleiterin der Ernährungsabteilung in Triesdorf.

Wachsender Markt mit Lupinen-Eis und Bratlingen

Eine Art von Neustart hierzulande, denn in anderen Ländern wird die Lupine schon länger auch gern geröstet und geknabbert. In einem wachsenden Markt wird die weiße Lupine eine immer größere Rolle spielen, sagen die Triesdorfer Fachleute. Lupineneis, Bratlinge oder Kaffee - Selina und Frieda werden die Produkte, die es im Lebensmittelhandel jetzt schon vorwiegend aus blauen Lupinen gibt, gut ergänzen.