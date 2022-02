Neue Lore für die Dinkelsbühler Kinderzeche gewählt

Ein schwedischer Feldherr will Dinkelsbühl zerstören, doch ein paar Kinder unter der Führung von Lore stellen sich ihm in den Weg. So will es die Sage. Für die diesjährige Aufführung der "Kinderzeche" wurde nun eine neue Lore gewählt.