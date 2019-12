Neue Lkw-Maut in Tschechien: Gibt es Staus an den Grenzen?

In Tschechien ist zum 1. Dezember ein neues System zur Erfassung der Autobahnmaut für Lastwagen eingeführt worden. Am heutigen Montag, wenn der Lkw-Verkehr von deutscher Seite aus wieder rollt, könnte es deshalb zu Staus an den bayerisch-tschechischen Grenzübergängen kommen.

Denn viele Lkw sind noch nicht mit der notwendigen Technik für die neue Mauterfassung ausgerüstet. Die Fahrer müssen vermutlich an der Grenze anhalten und sich vor der Weiterfahrt erst das nötige neue Bordgerät zur Mauterfassung besorgen.

Täglich 3.000 Lkw in Waidhaus

Ein großer Teil des Lastwagen-Verkehrs aus Ostbayern in Richtung Tschechien fließt über die A6 und den Grenzübergang Waidhaus - jeden Tag passieren diesen gut 3.000 Lkw. Dort, aber auch an Grenzübergängen wie Furth im Wald, Bayerisch Eisenstein und Philippsreut sind Rückstaus möglich, warnt unter anderem der ADAC.

On-Board-Units werden benötigt

Der tschechische Mautbetreiber Czechtoll setzt ab sofort auf ein satellitengestütztes System zur elektronischen Erfassung der Lkw-Maut. Aber trotz monatelanger Vorlaufzeit sind immer noch viele Lastwagen und Reisebusse nicht mit den notwendigen On-Board-Units ausgerüstet.

Für Pkw-Fahrer bleibt die Vignette

Für Pkw-Fahrer in Tschechien ändert sich übrigens nichts: für sie gibt es weiterhin die Maut-Vignetten zum Aufkleben mit Laufzeiten von zehn Tagen, einem Monat oder einem ganzen Jahr.